Надежда Линская назначена директором по маркетингу ТРЦ Dream Town, сообщила пресс-служба ТРЦ в официальном пресс-релизе в понедельник.

«Надежда — специалист с опытом запуска и развития двух ТРЦ. Ее экспертиза в креативных решениях и аналитике для нас очень важна, поэтому мы «ударили по рукам» аккурат по окончанию карантина», — прокомментировал усиление команды директор ТРЦ Dream Town Роман Емец. — Ее главной задачей на новой должности будет разработка стратегии и внедрение планов, связанных с реновацией ТРЦ, которые мы надеемся презентовать уже в ближайшее время. Это большая ответственность, но мы уверены, что Надежда справится с задачами на все 100%».

Надежда Линская работает в маркетинге около 20 лет. В основном в сфере fashion retail и development. Так, с 2012 до 2014 года она занимала аналогичную должность в ТРЦ Ocean Plaza, а с 2014 до 2017 — в МФК Gulliver.

«Реконцепция «Дрима» требует серьезных и решительных действий, а планы и работа, которую уже проделала команда — вдохновляют. Безусловно, это непростой период для всех, и тем не менее это период возможностей, — поделилась Надежда Линская. — Я люблю сложные задачи и мое главное желание — раскрыть весь потенциал объекта, сделать «Дрим» любимым не только для жителей Оболони, но и всего города».

Прежде чем перейти в сферу девелопмента, Надежда более десяти лет вела направление маркетинга и рекламы в сети универмагов Grand Gallery (в их портфеле более сотни европейских брендов среднего и премиального сегментов), сетями Milavitsa, Lauma и др.

После ухода из МФК Gulliver в 2017 году и небольшого перерыва в профессиональной деятельности, Надежда сотрудничала с проектами разной сложности: от стартапов и финтех проектов, до розницы и HoReCa.