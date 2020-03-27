Экономика

17:29 27.03.2020

Киевский ТРЦ Dream Town отменил арендную плату на время карантина

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Киевский ТРЦ Dream Town отменил арендную плату на время карантина

Совладельцы киевского торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Dream Town Гарик Корогодский и Александр Меламуд приняли решение отменить необходимость уплаты арендных платежей арендаторами во время карантина в стране.

"Мы, собственники ТРЦ "Дрим Таун" обращаемся к вам, нашим партнерам-арендаторам. События последних дней показали, что все мы должны пережить еще одно испытание и выйти из него с минимальными потерями, достойно", - написал Меламуд на своей странице в Facebook.

Как он отметил, ТРЦ не будет начислять на период карантина арендную плату и платежи за маркетинг (кроме работающих продуктовых).

По его словам, от арендаторов требуется только оплата OPEX и коммунальных платежей.

С этой целью Меламуд призвал всех арендаторов ТРЦ заключить дополнительное соглашение с ТРЦ Dream Town.

Теги: #dream_town #коронавирус
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