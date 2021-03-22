ТРЦ Dream Town на период локдауна выстраивает отношения с арендаторами индивидуально - гендиректор

Взаимоотношения с арендаторами ТРЦ Dream Town на период локдауна выстраиваются индивидуально, в зависимости от формата бизнеса, сообщил генеральный директор ТРЦ Dream Town Роман Емец агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы отменили все платежи, кроме ОРЕХ, как и в прошлые разы", – сказал он.

По словам Емца, для ресторанов, продолжающих работать в формате "на доставку", процент с оборота оговаривается индивидуально.

"Мы как ТРЦ не получили ни копейки помощи от государства или города во время прошлых локдаунов. Для ритейла во всем мире пандемия сложный период, но в других странах на время локдаунов предлагались различные пакеты помощи, начиная от приостановки выплат кредитным учреждениям до прямого финансирования. Логичной была бы аналогичная поддержка и в Украине", - сказал гендиректор.