"Эпицентр К" открыл обновленную галерею "Деко" в ТРЦ Dream Town в Киеве

ООО "Эпицентр К" (Киев), развивающее в Украине сеть одноименных торговых центров, 6 июня открыло галерею "Деко" (посуда, текстиль и подарки) в новом концепте в столичном ТРЦ Dream Town, сообщила пресс-служба компании во вторник.

"Галереи "Деко" – это уникальный ритейл-проект товаров для дома, объединяющий на большой площади посуду, декор и домашний текстиль. У нас представлен большой выбор именно коллекций для дома, которые подобраны таким образом, чтобы покупатели имели возможность оформить жилье в едином стиле и дизайне", - цитирует пресс-служба директора направления "Деко" сети "Эпицентр" Анну Бондареву.

Площадь галереи составляет 3 тыс. кв.м, ассортимент насчитывает более 10 тыс. артикулов. Бренд планирует делать ставку на украинских производителей, сообщает компания. В магазине также обустроена онлайн-витрина для заказа в интернет-магазине сети.

Компания намерена открыть еще одну галерею в киевском ТРЦ этим летом. Согласно сообщению, в планах сети открыть галереи "Деко" в 40 крупных торговых центрах Украины в течение нескольких лет.

Как сообщалось, "Эпицентр К" планировал в 2020 году открыть 20 галерей "Деко" в новой концепции в ТРЦ.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на май 2020 года, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.