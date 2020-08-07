"Эпицентр К" откроет крупнейший Intersport Outlet City в столичном ТРЦ Dream Town

Украинская сеть швейцарского бренда товаров для спорта Intersport, входящая на правах франшизы в группу компаний "Эпицентр К" (Киев), откроет 8 августа крупнейший магазин сети в формате "аутлет" Intersport Outlet City в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Dream Town 2 на просп. Оболонском в Киеве.

Как сообщила пресс-служба "Эпицентр К", площадь магазина составляет 7 тыс. кв. м. Новый формат sport&fashion предусматривает предложение как спортивного ассортимента, так и повседневной одежды.

На территории аутлета расположены два кафе, в том числе со здоровым питанием. В магазине оборудована детская зона, а также пространство для проведения ивентов, сообщается в пресс-релизе.

Как сообщалось, 1 августа "Эпицентр" открыл в ТРЦ Retroville новый магазин Intersport площадью 1,3 тыс. кв. м и планирует открыть еще несколько к концу года.

Как сообщалось, в 2015 году компания "Эпицентр К" подписала договор о партнерстве со швейцарской IIC-Intersport International Corporation GMBH, выступающей одним из лидеров мировой торговли спортивными товарами. По состоянию на август-2020 в Украине насчитывается 47 торговых точек сети.

Группа компаний Intersport создана в 1968 году. Сеть насчитывает более 5,6 тыс. магазинов в 44 странах мира.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.