Экономика

11:13 26.06.2020

ЕК отмечает необходимость дальнейших реформ на рынке природного газа в Украине

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ЕК отмечает необходимость дальнейших реформ на рынке природного газа в Украине

Европейская комиссия отмечает необходимость продолжения дальнейших реформ на украинском рынке природного газа, в частности, либерализации рынка для бытовых потребителей.

Как отметил в комментарии на запрос агентства "Интерфакс-Украина" руководитель группы поддержки Украины по вопросам энергетики и окружающей среды Европейской Комиссии Торстен Воллерт, Украина за последние годы достигла ряда позитивных результатов на пути улучшения функционирования рынка. В частности, речь идет об усилении конкуренции в оптовом сегменте, а также создании и успешном функционировании независимого оператора газотранспортной системы.

"Но необходимы дальнейшие шаги. До настоящего времени домохозяйства не имели возможности свободно выбирать и легко менять поставщика без комиссии и ограничений доступа к данным и инфраструктуре. Поэтому мы приветствуем планы и решения правительства по поэтапному отказу от специальных обязательств и содействию в выборе и смене поставщика домохозяйствами", – указано в комментарии.

При этом в комиссии отметили необходимость обеспечения, особенно в условиях коронокризиса, прозрачной и целенаправленной поддержки уязвимых потребителей.

"Мы убеждены, что рост прозрачности розничного рынка газа и усиление правил защиты потребителей останутся первостепенным приоритетом для украинского правительства. Это позволит всем украинским потребителям газа иметь свободу выбора поставщика и пользоваться преимуществами конкуренции", – подчеркивается в ответе.

Комиссия выражает полную поддержку дальнейшего реформирования рынка газа, а также настоятельно рекомендует прилагать дополнительные усилия для продолжения согласования правил украинского газового рынка с европейскими правилами, указано в комментарии.

Теги: #газ #рынок_газа #ек #реформы
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