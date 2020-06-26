Nike в IV финквартале получила чистый убыток и снизила выручку почти на 40%, несмотря на скачок онлайн-продаж

Nike Inc. (SPB: NKE), крупнейший в мире производитель спортивных товаров, по итогам четвертого квартала 2020 финансового года отчитался о чистом убытке и снижении выручки на фоне вспышки коронавируса, несмотря на уверенный рост онлайн-продаж.

Как сообщается в пресс-релизе Nike, чистый убыток за квартал, завершившийся 31 мая, составил $790 млн, или $0,51 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в $989 млн, или $0,62 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Квартальная выручка Nike снизилась на 38% и составила $6,313 млрд по сравнению с $10,184 млрд за тот же период в предыдущем году. При этом онлайн-продажи подскочили на 75%, без учета колебаний валютных курсов - на 79%. Компания планирует продолжить инвестировать в развитие интернет-продаж.

Выручка Nike в Китае (включая Гонконг, Макао и Тайвань) без учета колебаний валютных курсов выросла на 1% - до $1,647 млрд. Продажи в Северной Америке упали на 46%, составив $2,23 млрд. Выручка в регионе Европа, Ближний Восток и Африка уменьшилась на 44%, до $1,328 млрд, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке - на 39%, до $801 млн.

"На наши результаты в четвертом квартале значительно повлияло закрытие физических магазинов в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке, где 90% принадлежащих Nike магазинов были закрыты почти восемь недель в течение квартала для охраны здоровья и обеспечения безопасности наших сотрудников и покупателей, а также замедления распространения пандемии COVID-19", - говорится в пресс-релизе.

В Nike отметили, что в настоящий момент в мире работает 90% принадлежащих ей магазинов.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистый убыток Nike в четвертом финквартале на уровне $0,08 на акцию при выручке в $7,3 млрд.

По итогам 2020 финансового года выручка компании сократилась до $37,403 млрд с $39,117 млрд, чистая прибыль упала на 37% - до $2,539 млрд.

Nike также сообщила об открытии новой кредитной линии на $2 млрд в дополнение к уже имеющейся линии на аналогичную сумму "для обеспечения достаточной ликвидности и гибкости в период пандемии COVID-19".

Акции Nike на дополнительных торгах в четверг подешевели на 3,9%. С начала года их капитализация почти не изменилась и составляет $155,63 млрд.