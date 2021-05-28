Nike разорвала контракт с Неймаром из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Американский производитель спортивных товаров Nike Inc. в августе 2020 года расторг рекламный контракт с Неймаром, поскольку одна из сотрудниц компании обвинила футболиста в сексуальных домогательствах, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Nike не раскрывала официальной причины разрыва контракта. По информации источников WSJ, до истечения его срока оставалось еще восемь лет.

Сотрудница Nike в 2016 году сообщила друзьям и коллегам о домогательствах со стороны спортсмена во время деловой поездки в Нью-Йорк. В 2018 году она подала жалобу в Nike и рассказала об инциденте главе отдела кадров компании и главному юристу. Производитель спортивных товаров нанял юристов из Cooley Llp для проведения расследования, которое началось в 2019 году. Компания решила отказаться от сотрудничества с Неймаром на время расследования.

Некоторые собеседники WSJ сказали, что Nike решила расторгнуть контракт после того, как Неймар отказался сотрудничать с Cooley. По их словам, расследование все еще продолжалось, когда деловые отношения с футболистом были прекращены. Главный юрист Nike Хилари Крейн подтвердила эту информацию в комментарии для газеты.

Крейн отметила, что Nike не обнародовала дело, поскольку не имела достаточного количества доказательств. "Было бы неправильно со стороны Nike делать обвинительные заявления, не имея возможности предоставить подтверждающие факты", - сказала она.

Пресс-секретарь Неймара заявила, что футболист отрицает обвинения и будет защищаться в случае выдвижения официальных обвинений. Она отметила, что стороны вели обсуждения с 2019 года.

Неймар подписал контракт с Nike в возрасте 13 лет - еще до того, как он начал профессиональную карьеру. В 2017 году он стал самым дорогим игроком в истории футбола, когда французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" заплатил за него "Барселоне" $260 млн.

Неймар был лицом Nike в Южной Америке. Через две недели после разрыва контракта с компанией он начал сотрудничать с Puma SE. Помимо этого, футболист сотрудничает с Red Bull, Qatar Airways и PokerStars. Недавно он объявил о заключении рекламных контрактов с производителем одежды SuperDry и разработчиком видеоигр Epic Games Inc.

В июне 2019 года бразильская модель обвинила Неймара в изнасиловании в отеле в Париже месяцем ранее. Власти Бразилии прекратили расследование в отношении футболиста из-за отсутствия доказательств. Позже модель обвинили в клевете и вымогательстве.