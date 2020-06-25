Экономика

16:27 25.06.2020

"Укрлегпром" просит премьера обсудить проблемы производства отечественных СИЗ на совещании с участием главсанврача

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"Укрлегпром" просит премьера обсудить проблемы производства отечественных СИЗ на совещании с участием главсанврача

Ассоциация "Укрлегпром" просит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля провести межведомственное совещание с участием заместителя министра здравоохранения - главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко для решения проблем производства отечественных средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков.

"Несмотря на существенные успехи украинских предприятий в разработке и изготовлении новых защитных материалов и изделий, а также на большой спрос других стран на СИЗ made in Ukraine, правительство традиционно отдавало предпочтение их импорту с одновременным запретом экспорта аналогичных товаров", - указано в письме ассоциации Шмыгалю, обнародованном на сайте "Укрлегпрома".

В ассоциации отмечают, что "за четыре месяца переговоров не удалось прийти к реальным действиям и шагам".

"Минздрав не разработал реальную номенклатуру потребностей в средствах индивидуальной защиты различных уровней и техусловия, отсутствуют испытательные лаборатории, (но импорт можно реализовывать без испытаний), пошлина на ввоз двух кодов сырья для СИЗ не отменена (но до сих пор действуют временно введенные льготы на импорт готовых СИЗ). Отрасль, которая способна производить большинство СИЗ в Украине и могла бы стать движущей силой экономики во время кризиса, загнана в тупик", - подчеркивает "Укрлегпром".

По его данным, Министерству здравоохранения выделено из стабилизационного фонда Госбюджета более 3 млрд грн на обеспечение средствами защиты медиков и оборудование для больниц. Также Минздрав должен сформировать трехмесячный запас СИЗ.

"Согласно обнародованным данным, месячная потребность превышает 4,3 млн. штук защитной одежды только для медицинской сферы. Это значительный объем для загрузки производственных мощностей и человеческих ресурсов в реальном секторе во время тотального спада спроса на другие товары", - напоминает ассоциация.

"Укрлегпром" подчеркивает, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства вместе с Минздравом должны четко определить номенклатуру защитной одежды (из которой должен быть сформирован госрезерв) с различными степенями защиты в соответствии с требованиями к уровню безопасности сотрудников, работающих в различных условиях.

В свою очередь вице-президент ассоциации, владелец компании "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский на совей странице в Facebook отметил, что "за несколько месяцев, несмотря на все просьбы, так и не состоялась встреча отечественных швейников с главным санитарным врачом Виктором Ляшко, от которого зависят требования в будущем ТЗ к техническим характеристикам на изделия, разбивка заказываемых 4,5 млн комбинезонов по типам защиты в зависимости от условий работы, понимание в пропорциях заказываемых одноразовых и многоразовых комбинезонов, требования к поставщикам медицинской продукции на соответствие стандартов их производства и контроля качества медицинскому ISO и много других вопросов по изделиям в зоне его компетенции".

Соколовский подчеркнул, что до сих пор не решен вопрос контроля соответствия поставок заявленному качеству при отсутствии в Украине лабораторного оборудования и методик контроля.

"Мы уже больше месяца просим о такой публичной встрече на любой площадке – Минздрав, Минэкономики или Офис президента. И так как на официальном уровне добиться ее проведения не получилось, предлагаем это сделать под организацией Ассоциации "Укрлегпром», - написал Соколовский.

Ассоциация предлагает провести соответствующую встречу во вторник 30 июня.

Соколовский подчеркнул, что "присутствие на этой встрече уполномоченного проводить закупку госпредприятия "Медицинские закупки Украины", но без формирующего заявку главного санитарного врача - заместителя министра здравоохранения, не будет иметь смысла".

Теги: #медицина #укрлегпром #сиз
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