Экономика

17:03 23.06.2020

Падение промпроизводства в Украине в мае-2020 замедлилось до 12,2% – Госстат

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Падение промпроизводства в Украине в мае-2020 замедлилось до 12,2% – Госстат

 Промышленное производство в Украине в мае 2020 года снизилось на 12,2% по сравнению с маем 2019 года, тогда как в апреле падение составляло 16,2%, в марте – 7,7%, в феврале – 1,5%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней сокращение промпроизводства в мае было даже чуть меньшим – 11,7% против 16,7% в апреле.

Госстат указывает, что к апрелю этого года промышленное производство в мае выросло на 4,9%, однако с учетом сезонной корректировки – на 2,8%.

В перерабатывающей промышленности в мае-2020 к маю-2019 падение составило 15,6%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 8,9%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 1,9%.

В целом за первые пять месяцев этого года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,7%. В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 6,6%, в перерабатывающей промышленности – на 10%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 6,9%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом.

Теги: #промпроизводство #госстат
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