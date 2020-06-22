Экономика

18:48 22.06.2020

Курс гривни на межбанке в понедельник продолжил укрепляться и достиг 26,68 грн/$1

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Курс гривни на межбанке в понедельник продолжил укрепляться и достиг 26,68 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 26,680 грн/$1 с 26,725 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 26,67-26,69 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке 22 июня укрепился до 26,673 грн/$1 с 26,721 грн/$1 в пятницу.

Центробанк также укрепил курс нацвалюты на 23 июня – до 26,6695 грн/$1 с 26,7207 грн/$1 накануне.

Теги: #курс #гривня
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