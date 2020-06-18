Экономика

19:08 18.06.2020

Причины для отмены результатов конкурса на должность главы Ощадбанка отсутствуют

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Причины для отмены результатов конкурса на должность главы Ощадбанка отсутствуют

Объективные причины отмены результатов конкурса на должность председателя правления Ощадбанка, в ходе которого на эту должность был избран действующий предправления Пиреус Банка (оба - Киев) Сергей Наумов, отсутствуют, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" глава наблюдательного совета Ощадбанка Байба Апин в четверг.

"Я подтверждаю, что получила SMS-сообщение с неизвестного номера с текстом, который можно толковать как имеющий коррупционную составляющую. Об этом я проинформировала членов наблюдательного совета в соответствии с положением об антикоррупционной политике", – сказала она, отвечая на вопрос об анонимных письмах с просьбой поддержки кандидатуры Геннадия Хелемского за денежное вознаграждение.

Апин подчеркнула, что на результаты конкурса это сообщение не повлияло.

"Результаты голосования – логичное следствие проведения конкурса. Кандидаты рассматривались всесторонне, были проведены неоднократные собеседования, что и сформировало мнение наблюдательного совета по каждому из финалистов", – отметила она.

По словам Апин, действующий предправления Ощадбанка Андрей Пышный отдал поручение службе безопасности банка, департаменту комплаенс и юридическому департаменту провести служебное расследование, дать оценку ситуации и подготовить в сжатые сроки отчет для набсовета, на основании которого будет принято решение об обращении в правоохранительные органы.

Как сообщалось, заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский требует признать конкурс по отбору главы государственного Ощадбанка несостоявшимся и провести новый конкурс в связи с информацией о попытке подкупа членов набсовета банка в пользу Хелемского.

Нардеп призвал МВД и СБУ провести расследование и определить, был ли отправителем писем Наумов, который стал победителем конкурса.

Как сообщалось, на должность главы банка также претендовали зампредправления Ощадбанка Антон Тютюн, зампредправления ПриватБанка Галина Пахачук, зампредправления ПУМБа Сергей Магдич.

Ощадбанк повторно объявил конкурс на должность главы правления 8 мая, после того как первый конкурс на эту должность, объявленный 5 марта, был отменен "в связи с внешними непредвиденными обстоятельствами".

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 мая 2020 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (310,39 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

Теги: #конкурс #правление #ощадбанк
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