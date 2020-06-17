Экономика

16:20 17.06.2020

Введение пошлины на импортное дизтопливо угрожает сбору урожая – УКАБ

2 мин читать
Введение пошлины на импортное дизтопливо угрожает сбору урожая – УКАБ

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) призвала президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаль не вводить пошлины на импорт дизельного топлива.

"Данное удорожание стоимости ДТ серьезно повлияет на агросектор, особенно на пороге кампании по сбору урожаев. В этом случае повышение цен приведет к дополнительным расходам аграриев на топливо в размере +1,9 млрд грн", - объясняет генеральный директор УКАБ Роман Сластен в соответствующем заявлении, опубликованном на официальной странице ассоциации.

Как отмечает УКАБ со ссылкой на данные 2018 года, агросектор - второй крупнейший потребитель ДТ: 1,13 млн тонн дизтоплива, что составляет почти 20% от общего потребления ДТ в Украине.

"В случае введения даже минимального уровня пошлины, предложенного ПАО "Укртатнафта", цена за 1 литр дизтоплива может увеличиться на 1,77 грн (сейчас - 21,2 грн/литр)", - говорится в заявлении ассоциации.

В УКАБ также отмечают, что на данный момент в Украине нормально функционируют только два нефтеперерабатывающих завода – Кременчугский НПЗ "Укртатнафты" (группа "Приват") и Шебелинский ГПЗ "Укргаздобычи", которые покрывают около 45% потребностей украинского рынка в бензине и только 15% - в дизтопливе, которое является основным средством производства в АПК.

"Очевидно, что ограничение импорта не решит проблемы эффективности украинских нефтеперерабатывающих заводов и не приведет к восстановлению работы остановленных заводов, ведь этот сектор требует значительных инвестиций в обновление и увеличение собственных производственных мощностей", - говорится в заявлении УКАБ.

Представители УКАБ обращают внимание, что похожая история сейчас происходит с удобрениями, когда отдельные олигархические бизнес-структуры пытаются ввести ограничения импорта, квоты, пошлины и за счет аграриев увеличить свои доходы.

В УКАБ напоминают, что так же, как и с удобрениями, вопрос ограничения импорта уже неоднократно поднимался. В частности, в 2018 году "Укртатнафта" уже обращалась в Минэкономразвития с просьбой ограничить импорт бензина и дизтоплива, что фактически привело бы к монополизации рынка топливо одним производителем.

Теги: #пошлина #укаб #дизтопливо
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:12 16.06.2020
Нефтегазовая ассоциация Украины призывает отказаться от введения пошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа

Нефтегазовая ассоциация Украины призывает отказаться от введения пошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа

10:32 03.06.2020
ЕЭК вернула антидемпинговую пошлину в 34,22% на украинские ж/д колеса

ЕЭК вернула антидемпинговую пошлину в 34,22% на украинские ж/д колеса

19:14 22.05.2020
Украина ввела антидемпинговую пошлину 51,52% на импорт ряда стальных труб из Китая и других товаров из РФ и Беларуси

Украина ввела антидемпинговую пошлину 51,52% на импорт ряда стальных труб из Китая и других товаров из РФ и Беларуси

15:54 18.05.2020
Депутаты предлагают до 2028г льготный режим ввоза оборудования для выпуска электромобилей

Депутаты предлагают до 2028г льготный режим ввоза оборудования для выпуска электромобилей

14:54 15.05.2020
РФ с 1 июня повышает экспортную пошлину на нефть на $1,5 - до $8,3/т

РФ с 1 июня повышает экспортную пошлину на нефть на $1,5 - до $8,3/т

10:15 12.05.2020
Китай отменит повышенные ввозные пошлины для новой группы американских товаров

Китай отменит повышенные ввозные пошлины для новой группы американских товаров

17:03 30.04.2020
"Укрзализныця" планирует закупить 6 тыс. тонн дизтоплива за 110 млн грн по рамочному соглашению, срок подачи предложений до 4 мая

"Укрзализныця" планирует закупить 6 тыс. тонн дизтоплива за 110 млн грн по рамочному соглашению, срок подачи предложений до 4 мая

11:50 09.04.2020
Спецпошлина 65% на импорт угля в Украину из РФ с рядом исключений вводится с 15 апреля

Спецпошлина 65% на импорт угля в Украину из РФ с рядом исключений вводится с 15 апреля

12:53 18.03.2020
Украина с 1/04 введет спецпошлину 65% на импорт из РФ электроэнергии и угля, кроме коксующегося

Украина с 1/04 введет спецпошлину 65% на импорт из РФ электроэнергии и угля, кроме коксующегося

11:32 16.03.2020
Экспортная пошлина на нефть с 1 апреля понизится на $14,9 - до $52 за тонну - Минфин РФ

Экспортная пошлина на нефть с 1 апреля понизится на $14,9 - до $52 за тонну - Минфин РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин установил приоритетное использование украинского угля на ТЭС

Запуск СПГ-терминала в Хорватии открывает новые возможности для украинских трейдеров – Макогон

Moody's вслед за суверенным повысило рейтинги 6 украинских банков и пересмотрело прогноз на "позитивный"

Минфин Украины понизил ставку 3-х мес. ОВГЗ до 7,5% и 6-мес. до 8%

Ключевым вызовом для Украины является способность проводить реформы – Fitch

ПОСЛЕДНЕЕ

Программа повышения пенсий является одним из основных достижений правительства за 100 дней - Лазебная

Кабмин смягчил требования к заемщикам по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

Минцифры формирует общественный совет ведомства

Кабмин установил приоритетное использование украинского угля на ТЭС

Премьер поручил Минфину провести аудит расходов Фонда борьбы с COVID-19

Правительство намерено определить украинский уголь основным видом топлива для производства э/э – Шмыгаль

Запуск СПГ-терминала в Хорватии открывает новые возможности для украинских трейдеров – Макогон

"Киевтеплоэнерго" за месяц гидравлических испытаний устранило 85% выявленных повреждений теплосетей

Moody's вслед за суверенным повысило рейтинги 6 украинских банков и пересмотрело прогноз на "позитивный"

Реформирование "Укроборонпрома" не следует увязывать с созданием нового министерства - Найем

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА