Экономика

11:17 16.06.2020

НБУ выставит на аукционы памятную монету "Выдубицкий Свято-Михайловский монастырь" и сувенирную банкноту номиналом 1 тыс. грн

2 мин читать
НБУ выставит на аукционы памятную монету "Выдубицкий Свято-Михайловский монастырь" и сувенирную банкноту номиналом 1 тыс. грн

Национальный банк Украины (НБУ) проведет два динамичных аукциона по продаже "Выдубицкий Свято-Михайловский монастырь", в частности 50 монет номиналом 10 гривень из серебра и 1,6 тыс. монет номиналом 5 гривень из нейзильбера, а также выставит на аукцион 30 сувенирных банкнот из серебра по дизайну бумажной номиналом 1 тыс. грн.

Согласно сообщению НБУ во вторник, реализация монет состоится в ходе двух электронных биржевых аукционов на площадке Универсальной товарной биржи "Контрактовый дом УМВБ" 18 июня, а банкнот – в ходе двух аукционов 23 июня.

Отмечается, что в первом аукционе по продаже серебряных монет номиналом 10 гривень Нацбанк выставит пять отдельных лотов по пять монет, 10 лотов по две монеты и пять – по одной. Во втором аукционе по продаже монет из нейзильбера номиналом 5 гривень центробанк выставит 10 отдельных лотов по 100 монет в каждом, 10 по 50 и 10 по 10.

Регулятор добавил, что в первом аукционе по продаже банкнот Нацбанк выставит 10 отдельных лотов по одной серебряной банкноте в каждом лоте, а во втором аукционе – 10 отдельных лотов по 2 банкноты.

НБУ с 2005 года сотрудничает с Универсальной товарной биржей "Контрактовый дом УМВБ". На ее публичных аукционах в 2016-2019 гг. осуществлялась реализация всего тиража золотых памятных монет "25 лет независимости Украины", а также продажа оптовых партий неразрезанных листов банкнот гривни.

Теги: #нбу #монеты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:17 15.06.2020
Профильный комитет Рады 17 июня рассмотрит проект постановления об оценке деятельности главы НБУ

Профильный комитет Рады 17 июня рассмотрит проект постановления об оценке деятельности главы НБУ

19:13 12.06.2020
НБУ на тендере предоставил 2,2 млрд грн 10 банкам под 6% на срок до 5-ти лет

НБУ на тендере предоставил 2,2 млрд грн 10 банкам под 6% на срок до 5-ти лет

18:08 12.06.2020
Цены на продукты питания за неделю умеренно снизились, активность на рынке труда стабилизировалась – НБУ

Цены на продукты питания за неделю умеренно снизились, активность на рынке труда стабилизировалась – НБУ

15:04 12.06.2020
Украина получила $2,1 млрд первого транша от МВФ

Украина получила $2,1 млрд первого транша от МВФ

13:03 12.06.2020
Суд оставил без рассмотрения иск Коломойского о расторжении договоров НБУ, ПриватБанка и Минфина с их юрсоветниками

Суд оставил без рассмотрения иск Коломойского о расторжении договоров НБУ, ПриватБанка и Минфина с их юрсоветниками

19:19 11.06.2020
Профильный комитет Рады перенес рассмотрение проекта постановления по итогам отчета главы НБУ

Профильный комитет Рады перенес рассмотрение проекта постановления по итогам отчета главы НБУ

19:05 11.06.2020
НБУ проверит качество активов банков после преодоления кризиса – меморандум МВФ

НБУ проверит качество активов банков после преодоления кризиса – меморандум МВФ

14:42 11.06.2020
НБУ понизил учетную ставку с 8% до 6%

НБУ понизил учетную ставку с 8% до 6%

10:31 10.06.2020
Профильный комитет ВР рассмотрит проект постановления о докладе главы НБУ в день пересмотра учетной ставки

Профильный комитет ВР рассмотрит проект постановления о докладе главы НБУ в день пересмотра учетной ставки

15:42 09.06.2020
НБУ признал памятные монеты "Пектораль" лучшими в 2019 г.

НБУ признал памятные монеты "Пектораль" лучшими в 2019 г.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Электротяжмаш" в обход санкций поставлял продукцию Брянскому машзаводу, на харьковском предприятии проходят обыски

Представители Кабмина встретились с группой инвесторов жилых комплексов корпорации "Укрбуд" для урегулирования вопроса достроек объектов

Европейские рынки акций падают на опасениях второй волны коронавируса

Кабмин допускает падение экономики в 2020г до 8% ВВП - программа правительства

Лазебная: Минимальную зарплату со второго полугодия 2020 года нужно повышать

ПОСЛЕДНЕЕ

"Электротяжмаш" в обход санкций поставлял продукцию Брянскому машзаводу, на харьковском предприятии проходят обыски

Банки сокращают кредитование сланцевых компаний в США, что может привести к новым банкротствам

Представители Кабмина встретились с группой инвесторов жилых комплексов корпорации "Укрбуд" для урегулирования вопроса достроек объектов

Fitch понизило рейтинг "ДТЭК ВИЭ" с "В" на "В-" из-за неплатежей "ГарПока" и ожидаемого снижения тарифов

Максимальный тариф для ВЭС и СЭС на "зеленых" аукционах определен на уровне 9 и 8 евроцентов/кВт в зависимости от периода проведения аукциона

Аграрии просят Зеленского не допустить роста цен на продукты питания из-за пошлины на импортное дизтопливо – обращение

Европейские рынки акций падают на опасениях второй волны коронавируса

Кабмин допускает падение экономики в 2020г до 8% ВВП - программа правительства

Началось заседание Верховного суда по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in

Лазебная: Минимальную зарплату со второго полугодия 2020 года нужно повышать

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА