НБУ выставит на аукционы памятную монету "Выдубицкий Свято-Михайловский монастырь" и сувенирную банкноту номиналом 1 тыс. грн

Национальный банк Украины (НБУ) проведет два динамичных аукциона по продаже "Выдубицкий Свято-Михайловский монастырь", в частности 50 монет номиналом 10 гривень из серебра и 1,6 тыс. монет номиналом 5 гривень из нейзильбера, а также выставит на аукцион 30 сувенирных банкнот из серебра по дизайну бумажной номиналом 1 тыс. грн.

Согласно сообщению НБУ во вторник, реализация монет состоится в ходе двух электронных биржевых аукционов на площадке Универсальной товарной биржи "Контрактовый дом УМВБ" 18 июня, а банкнот – в ходе двух аукционов 23 июня.

Отмечается, что в первом аукционе по продаже серебряных монет номиналом 10 гривень Нацбанк выставит пять отдельных лотов по пять монет, 10 лотов по две монеты и пять – по одной. Во втором аукционе по продаже монет из нейзильбера номиналом 5 гривень центробанк выставит 10 отдельных лотов по 100 монет в каждом, 10 по 50 и 10 по 10.

Регулятор добавил, что в первом аукционе по продаже банкнот Нацбанк выставит 10 отдельных лотов по одной серебряной банкноте в каждом лоте, а во втором аукционе – 10 отдельных лотов по 2 банкноты.

НБУ с 2005 года сотрудничает с Универсальной товарной биржей "Контрактовый дом УМВБ". На ее публичных аукционах в 2016-2019 гг. осуществлялась реализация всего тиража золотых памятных монет "25 лет независимости Украины", а также продажа оптовых партий неразрезанных листов банкнот гривни.