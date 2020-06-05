НБУ до июня 2021г не будет применять к банкам меры за нарушение ряда требований из-за карантина

Национальный банк Украины (НБУ) до июня 2021 года не будет применять к банкам меры за нарушение требований по достаточности капитала, ликвидности, кредитному риску, ограничению операций между банком и связанными с инвестором по субординированному долгу лицами для смягчения для финучреждений последствий карантина, сообщил регулятор в пятницу.

Соответствующие изменения внесены постановлением правления НБУ от 4 июня 2020 года №73 "О некоторых вопросах деятельности банков и банковских групп", обнародованным на сайте центробанка и вступившим в силу 5 апреля.

"Сегодня сохраняется некоторая неопределенность относительно продолжительности ограничительных мер и сроков, необходимых бизнесу для восстановления своей деятельности и надлежащего обслуживания кредитов. Учитывая это, принятие постановления будет способствовать активной работе банков с заемщиками по поиску приемлемых путей урегулирования задолженности", - процитировала пресс-служба первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожково.

Отмечается, что послабление будет распространяться только в случае, если нарушения возникли из-за негативного воздействия карантина и ограничительных мер на показатели деятельности банка или банковской группы. Также решение не распространяется на банки, которые, несмотря на рекомендации регулятора, осуществили распределение прибыли за 2019 год, выплатив дивиденды.

Центробанк добавил, что банки и ответственные лица банковских групп в течение 30 календарных дней со дня нарушения обязаны подать регулятору приемлемый план мероприятий по устранению нарушений или программу капитализации и ежемесячно подавать отчеты о ее выполнении.

Согласно сообщению, в процессе устранения нарушений банк обязан соблюдать установленные ограничения в деятельности, в частности ограничения по операциям со связанными лицами, распределением капитала и выплатами дополнительных вознаграждений топ-менеджменту.