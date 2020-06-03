Экономика

17:10 03.06.2020

Зеленский призвал предправления Укрэксимбанка Мецгера реструктуризировать кредиты украинского бизнеса

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал председателя правления государственного Укрэксимбанка (Киев) Евгения Мецгера решить проблему с реструктуризацией кредитов бизнеса в банке после того, как хмельницкий производитель ковров "Карат" пожаловался, что уже месяц не может в этом банке отсрочить погашение по телу кредита.

"Женя, послушайте меня! Тут вопрос не в одной компании. Если в Хмельницкой области много предпринимателей об этом говорят (это разные компании), значит, это происходит у нас по всей стране (…) Так решите этот вопрос, не отправляйте ко мне", – сказал глава государства в ходе телефонного разговора с Мецгером, который состоялся во время встречи с бизнесом Хмельницкой области в среду.

Теги: #укрэксимбанк #кредиты #зеленский
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