Зеленский призвал предправления Укрэксимбанка Мецгера реструктуризировать кредиты украинского бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский призвал председателя правления государственного Укрэксимбанка (Киев) Евгения Мецгера решить проблему с реструктуризацией кредитов бизнеса в банке после того, как хмельницкий производитель ковров "Карат" пожаловался, что уже месяц не может в этом банке отсрочить погашение по телу кредита.

"Женя, послушайте меня! Тут вопрос не в одной компании. Если в Хмельницкой области много предпринимателей об этом говорят (это разные компании), значит, это происходит у нас по всей стране (…) Так решите этот вопрос, не отправляйте ко мне", – сказал глава государства в ходе телефонного разговора с Мецгером, который состоялся во время встречи с бизнесом Хмельницкой области в среду.