ЕБРР увеличил лимит торгового финансирования Укргазбанку до $170 млн в рамках программы содействия торговле

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) второй раз увеличил лимит торгового финансирования государственному Укргазбанку (Киев) до $170 млн в рамках программы содействия развитию торговли (TFP), что на $90 млн больше прошлого объема финансирования.

Согласно сообщению на сайте Укргазбанка в понедельник, повышение лимита позволит финучреждению увеличить поддержку и финансирование внешнеэкономических проектов, в том числе из сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ).

Как сообщалось, в декабре 2019 года ЕБРР увеличил лимит торгового финансирования Укргазбанку до $80 млн в рамках программы содействия торговле.

Целью TFP является поддержка международной торговли в странах операций ЕБРР. В рамках этой программы ЕБРР предоставляет гарантии международным подтверждающим банкам, принимая на себя политические и коммерческие платежные риски, связанные с международными торговыми операциями, которые банки финансируют в этих странах. TFP обеспечивает доступ к финансированию для экспортеров и импортеров, в том числе малого бизнеса, а также способствует развитию местного потенциала в сфере соблюдения требований и навыков торгового финансирования.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году ЕБРР взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти EUR13,6 млрд в рамках 432 проектов. Участниками TFP являются восемь украинских банков.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,9409% акций финучреждения.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), на 1 января 2020 года Укргазбанк по размеру общих активов занимал 4-е (127,564 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.