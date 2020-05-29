"Киевтеплоэнерго" в 2020г инвестирует около 300 млн грн в модернизацию теплоэнергетического комплекса

Киев. 29 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – КП "Киевтеплоэнерго" (КТЭ) в 2020 году инвестирует около 300 млн грн на реконструкцию тепловых сетей и оборудования, увеличение производственной мощности котельных, закупку спецтехники и внедрение автоматических систем управления.

"Инвестпрограма состоит из 63 проектов с общей суммой финансирования 289 млн грн. Реализация программы даст возможность снизить теплопотери в сетях, повысить энергоэффективность, а также внедрить IT-решения в систему диспетчеризации и кибербезопасности", – говорится в сообщении КТЭ, полученном агентством "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Согласно сообщению, основным инвестиционным блоком является реконструкция изношенных тепловых сетей, инвестиции в которую составят 189 млн грн.

Планируется отремонтировать наиболее изношенные участки теплосетей по ул. Светлицкого, Набережно-Луговой, Леваневского, Нежинской и просп. Свободы.

В КТЭ отметили, что реконструкция этих сетей станет продолжением начатой предприятием в 2019 году программы модернизации трубопроводов, по которой уже заменено 130 км сетей.

"В результате в отопительном сезоне 2019-2020 удалось на 10% снизить аварийность и на 2% – теплопотери", – подчеркнули на предприятии.

Что касается других направлений реализации инвестиционной программы в 2020 году, то 38,6 млн грн будет направлено на техпереоснащение, в частности, на закупку спецтехники, в том числе восьми спецаварийных автомобилей современного образца, семи самосвалов и электролаборатории.

Кроме того, предусматривается, что на повышение уровня кибербезопасности, внедрения оперативно-информационного комплекса и обновление информационно-аналитических систем будет направлено свыше 17 млн грн, на реконструкцию четырех котельных – 12 млн грн.

Как сообщалось, КП "Киевтеплоэнерго" намерено в 2020 году модернизировать столичные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) № 5 и № 6, вложив в ремонт 120 млн грн.