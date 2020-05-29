Экономика

13:17 29.05.2020

"Киевтеплоэнерго" в 2020г инвестирует около 300 млн грн в модернизацию теплоэнергетического комплекса

2 мин читать

Киев. 29 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – КП "Киевтеплоэнерго" (КТЭ) в 2020 году инвестирует около 300 млн грн на реконструкцию тепловых сетей и оборудования, увеличение производственной мощности котельных, закупку спецтехники и внедрение автоматических систем управления.

"Инвестпрограма состоит из 63 проектов с общей суммой финансирования 289 млн грн. Реализация программы даст возможность снизить теплопотери в сетях, повысить энергоэффективность, а также внедрить IT-решения в систему диспетчеризации и кибербезопасности", – говорится в сообщении КТЭ, полученном агентством "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Согласно сообщению, основным инвестиционным блоком является реконструкция изношенных тепловых сетей, инвестиции в которую составят 189 млн грн. 

Планируется отремонтировать наиболее изношенные участки теплосетей по ул. Светлицкого, Набережно-Луговой, Леваневского, Нежинской и просп. Свободы.

В КТЭ отметили, что реконструкция этих сетей станет продолжением начатой предприятием в 2019 году программы модернизации трубопроводов, по которой уже заменено 130 км сетей.

"В результате в отопительном сезоне 2019-2020 удалось на 10% снизить аварийность и на 2% – теплопотери", – подчеркнули на предприятии.

Что касается других направлений реализации инвестиционной программы в 2020 году, то 38,6 млн грн будет направлено на техпереоснащение, в частности, на закупку спецтехники, в том числе восьми спецаварийных автомобилей современного образца, семи самосвалов и электролаборатории.

Кроме того, предусматривается, что на повышение уровня кибербезопасности, внедрения оперативно-информационного комплекса и обновление информационно-аналитических систем будет направлено свыше 17 млн грн, на реконструкцию четырех котельных – 12 млн грн.

Как сообщалось, КП "Киевтеплоэнерго" намерено в 2020 году модернизировать столичные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) № 5 и № 6, вложив в ремонт 120 млн грн.

Теги: #киевтеплоэнерго
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:48 06.05.2020
В ходе подготовки к новому отопительному сезону "Киевтеплоэнерго" отремонтировал четверть счетчиков теплоэнергии

В ходе подготовки к новому отопительному сезону "Киевтеплоэнерго" отремонтировал четверть счетчиков теплоэнергии

16:33 30.04.2020
"Киевтеплоэнерго" к концу межотопительного сезона отремонтирует 11 водонагревательных котлов – директор СП "Киевские ТЭЦ"

"Киевтеплоэнерго" к концу межотопительного сезона отремонтирует 11 водонагревательных котлов – директор СП "Киевские ТЭЦ"

15:41 07.04.2020
"Киевтеплоэнерго" будет начислять плату за обслуживание общедомовых счетчиков отдельно от платы за тепло и горячую воду

"Киевтеплоэнерго" будет начислять плату за обслуживание общедомовых счетчиков отдельно от платы за тепло и горячую воду

13:00 15.01.2020
Ущерб от прорыва теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza, предварительно, будет возмещать "Киевтеплоэнерго" – юрист

Ущерб от прорыва теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza, предварительно, будет возмещать "Киевтеплоэнерго" – юрист

10:34 15.01.2020
Ликвидация повреждения трубопровода возле столичного ТРЦ Ocean Plaza завершена

Ликвидация повреждения трубопровода возле столичного ТРЦ Ocean Plaza завершена

10:58 14.01.2020
Повреждения теплосети возле Ocean Plaza буду ликвидированы до утра 15 января – "Киевтеплоэнерго"

Повреждения теплосети возле Ocean Plaza буду ликвидированы до утра 15 января – "Киевтеплоэнерго"

22:20 13.01.2020
"Киевтеплоэнерго" перекрыло подачу теплоносителя и начали откачку воды возле ТРЦ "Оcean Plaza"

"Киевтеплоэнерго" перекрыло подачу теплоносителя и начали откачку воды возле ТРЦ "Оcean Plaza"

16:47 10.01.2020
"Киевтеплоэнерго" снизило начисления за отопление и горячую воду за декабрь на 22-23%

"Киевтеплоэнерго" снизило начисления за отопление и горячую воду за декабрь на 22-23%

17:48 09.10.2019
"Киевтеплоэнерго" предлагает на 30% повысить тарифы на теплоэнергию

"Киевтеплоэнерго" предлагает на 30% повысить тарифы на теплоэнергию

16:34 05.08.2019
На киевском мусоросжигательном заводе "Энергия" реконструируют кран для подъема ТБО

На киевском мусоросжигательном заводе "Энергия" реконструируют кран для подъема ТБО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Еврокомиссия выделила Украине последние 500 млн евро 4-го макрофина

В аварийном состоянии в Украине из 35% обследованных 152 моста, более 3,2 тыс. – в ограничено работоспособном состоянии

Минфин погасил второй выпуск облигаций внешнего госзайма на $1 млрд

"Нафтогаз" от лица правления заявляет о несоответствии стандартам коруправления конкурса на CEO "Укрнафты"

МАУ уволит более трети сотрудников из-за закрытия авиасообщения в связи с пандемией коронавируса, планирует сократить дальнемагистральный флот

ПОСЛЕДНЕЕ

Промышленникам необходимо профильное министерство с сильным руководителем - машиностроители

Volkswagen увеличит до 75% долю в китайском СП по выпуску электромобилей за 1 млрд евро

Инфляция в еврозоне в мае замедлилась до минимума с июня 2016г и совпала с прогнозом

Salesforce снизила чистую прибыль в I финквартале, ухудшила годовой прогноз

Руководство Lufthansa не исключает возможность банкротства

Еврокомиссия выделила Украине последние 500 млн евро 4-го макрофина

В аварийном состоянии в Украине из 35% обследованных 152 моста, более 3,2 тыс. – в ограничено работоспособном состоянии

Только 2% обследованных мостов в Украине находятся в исправном состоянии - "Укравтодор"

Бюджет Киева в 2019г сэкономил 25 млн грн благодаря "умному" освещению улиц

"Укравтодор" планирует за полгода построить новый мост в Алексеевке Днепропетровской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА