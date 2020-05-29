Экономика

13:04 29.05.2020

Бюджет Киева в 2019г сэкономил 25 млн грн благодаря "умному" освещению улиц

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Бюджет Киева в 2019г сэкономил 25 млн грн благодаря "умному" освещению улиц

Благодаря замене фонарей старого образца на энергосберегающие LED-фонари и автоматизированной системе управления освещением в течение 2019 года удалось сэкономить 25 млн грн столичного бюджета.

"Экономия достигается не только за счет энергоматериалов фонарей. Освещение улиц происходит благодаря удаленному управлению и автоматическому регулированию освещения в зависимости от времени суток и погодных условий. Это позволяет экономить от 40 до 70% электроэнергии", - сообщила пресс-служба КП "Информатика" исполнительного органа Киевского горсовета.

Отмечается, что в прошлом году в Киеве было подключено 18 тыс. LED-и натриевых фонарей. К концу 2020 года планируется установить еще около 30 тыс. фонарей.

"Полное покрытие единой системой освещения должны завершить до 2023 года", – подчеркнули в КП.

КП "Информатика" занимается созданием и развитием системы контроля и управлением внешнего освещения.

Теги: #киев #бюджет #освещение
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