Бюджет Киева в 2019г сэкономил 25 млн грн благодаря "умному" освещению улиц

Благодаря замене фонарей старого образца на энергосберегающие LED-фонари и автоматизированной системе управления освещением в течение 2019 года удалось сэкономить 25 млн грн столичного бюджета.

"Экономия достигается не только за счет энергоматериалов фонарей. Освещение улиц происходит благодаря удаленному управлению и автоматическому регулированию освещения в зависимости от времени суток и погодных условий. Это позволяет экономить от 40 до 70% электроэнергии", - сообщила пресс-служба КП "Информатика" исполнительного органа Киевского горсовета.

Отмечается, что в прошлом году в Киеве было подключено 18 тыс. LED-и натриевых фонарей. К концу 2020 года планируется установить еще около 30 тыс. фонарей.

"Полное покрытие единой системой освещения должны завершить до 2023 года", – подчеркнули в КП.

КП "Информатика" занимается созданием и развитием системы контроля и управлением внешнего освещения.