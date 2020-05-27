Экономика

18:43 27.05.2020

GE продает подразделение по выпуску лампочек примерно за $250 млн

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GE продает подразделение по выпуску лампочек примерно за $250 млн

Американский многопрофильный концерн General Electric Co. (GE) выходит из бизнеса по производству лампочек, собираясь продать подразделение, которое определяло компанию на протяжении почти ста лет и было ее последней структурой, обеспечивающей прямую связь с потребителями.

Как сообщается в пресс-релизе компании, GE договорилась о продаже бизнеса по выпуску осветительного оборудования американской Savant Systems Inc., специализирующейся на производстве технологий домашней автоматизации.

Финансовые условия сделки не раскрываются. Однако, как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник, это подразделение оценивается примерно в $250 млн.

GE, основанная изобретателем лампы накаливания Томасом Эдисоном, уже несколько лет пытается продать бизнес, с которого, по сути, началась история GE. Компания, некогда производившая холодильники и микроволновые печи, постепенно отказывалась от производства бытовых приборов для обычных потребителей, переключив свое внимание на изготовление силовых турбин, самолетных двигателей, медицинского оборудования и локомотивов.

Головной офис этого подразделения останется в городе Кливленд в штате Огайо, а более 700 сотрудников, работающих в нем, перейдут в Savant, говорится в сообщении.

По данным WSJ, сделку предполагается закрыть по возможности в течение месяца.

Акции GE в ходе торгов в среду дорожают на 7,5%. С начала 2020 года их стоимость упала на 34,4%.

Теги: #лампочка #general_electric
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