Экономика

15:28 30.12.2019

"Укрзализныця" договорилась с General Electric о покупке следующих 40 локомотивов

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"Укрзализныця" договорилась с General Electric о покупке следующих 40 локомотивов

АО "Укрзализныця" совместно с Министерством инфраструктуры Украины подписали меморандум с концерном General Electric Transportation (США) о приобретении еще 40 локомотивов производства американской компани.

"Мы достигли согласия по реализации следующего этапа приобретения 40 локомотивов GE. Планируем, что первые из них получим уже в 2020 году", - написал глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook в понедельник.

По словам Кравцова, новый подвижной состав значительно улучшит работу на теплотяге и в целом операционную деятельность компании.

Глава "Укрзализныци" подчеркнул, что первая партия из 30 локомотивов GE уже успешно работает и демонстрирует свою эффективность, выполняя около 20% всей грузовой работы.

"По нашим подсчетам, в 2019 году только благодаря локомотивам GE мы сэкономили на топливе около 100 млн грн", - отметил Кравцов.

По его словам, локализация производства уже на первых локомотивах GE должна составлять 15%.

Как сообщалось, в феврале 2019 года "Укрзализныця" завершила первый этап стратегического сотрудничества с General Electric по поставкам локомотивов, получив всю партию из 30 машин.

АО "Укрзализныця" и General Electric 23 февраля 2018 года подписали соглашение, предусматривающее модернизацию локомотивного парка и поставку новых локомотивов на сумму $1 млрд в течение 15 лет. Первая партия из 30 локомотивов предусматривает локализацию производства на уровне 10%, в дальнейшем локализация должна вырасти до 40%.

Теги: #укрзализныця #мининфраструктуры #general_electric
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