Почти треть грузоперевозок "Укрзализныци" на теплотяге осуществляют локомотивы General Electric – глава УЗ

Почти треть грузоперевозок АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) на тепловой тяге сейчас осуществляется 30 локомотивами General Electric (GE), сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на главу компании Евгения Кравцова в среду.

По его словам, в настоящее время магистральные грузовые тепловозы ТЕ33АС производства GE задействованы в перевозочном процессе на стратегических участках Приднепровской, Одесской и Донецкой железных дорог. Они перевозят грузы в направлении промышленных предприятий и Мариупольского морского порта, а также к портам черноморского региона.

"Мы видим эффективность работы американских локомотивов на украинских путях. На сегодня они выполняют 31% перевозок от общей работы в грузовом движении теплотягой по всей сети "Укрзализныци", имеют больший суточный пробег. Так, в среднем за сутки такой тепловоз проходит 551 км - почти на 26% больше по сравнению с тепловозами старого парка, работающего на наших путях", - цитирует пресс-служба Кравцова.

Глава УЗ назвал локомотивы GE надежными и экономичными. По его словам, по сравнению с двухсекционными тепловозами 2ТЭ10 и 2ТЭ116, которые также эксплуатирует "Укрзализныця", у них больше межремонтный период, на 20% меньше удельные затраты дизтоплива, а также значительно меньше затраты на техобслуживание.

АО "Укрзализныця" получила в эксплуатацию 30 тепловозов ТЕ33АС в рамках договора, подписанного с компанией General Electric 23 февраля 2018 года.

Всего в настоящее время рабочий парк "Укрзализныци" насчитывает 230 магистральных грузовых тепловозов.