Политика

17:14 04.09.2019

Зеленский сменил представителя General Electric в Нацинвестсовете Украины

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Зеленский сменил представителя General Electric в Нацинвестсовете Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в персональный состав Национального инвестиционного совета старшего вице-президента, президента и главного исполнительного директора компании "General Electric" (США) Жерома Пекресса (по согласию).

Как сообщает официальный сайт президента, этим же указом Зеленский вывел из состава Нацинвестсовета старшего вице-президента, финансового директора "General Electric" Джейми Миллера.

Как сообщалось, 9 августа президент Зеленский ввел в состав инвестиционного совета по согласию председателя правления и исполнительного директора компании "Rakuten Inc." (Япония) Хироши Микитани, а также главного исполнительного директора корпорации "Citigroup Inc." (США) по работе со странами Европы, Ближнего Востока и Африки Дэвида Ливингстона.

При этом был исключен из его состава гендиректор отделения Европы, Ближнего Востока и Африки банка "Citigroup Inc." (США) Джеймс Коулз.

Теги: #зеленский #кадры #general_electric
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