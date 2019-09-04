Зеленский сменил представителя General Electric в Нацинвестсовете Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в персональный состав Национального инвестиционного совета старшего вице-президента, президента и главного исполнительного директора компании "General Electric" (США) Жерома Пекресса (по согласию).

Как сообщает официальный сайт президента, этим же указом Зеленский вывел из состава Нацинвестсовета старшего вице-президента, финансового директора "General Electric" Джейми Миллера.

Как сообщалось, 9 августа президент Зеленский ввел в состав инвестиционного совета по согласию председателя правления и исполнительного директора компании "Rakuten Inc." (Япония) Хироши Микитани, а также главного исполнительного директора корпорации "Citigroup Inc." (США) по работе со странами Европы, Ближнего Востока и Африки Дэвида Ливингстона.

При этом был исключен из его состава гендиректор отделения Европы, Ближнего Востока и Африки банка "Citigroup Inc." (США) Джеймс Коулз.