Деньги МВФ будут направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что Украина и Международный валютный фонд согласовали новую программу stand-by в объеме $5 млрд сроком на 18 месяцев.

"Все предпосылки для начала практической работы по программе МВФ выполнены, деньги фонда направляются на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета", - подчеркнул он в разговоре, сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

Зеленский обратился к Ниинистё с просьбой о дальнейшей поддержке Украины в сотрудничестве с международными финансовыми организациями.