Продукты питания на неделе подорожали, активность на рынке труда продолжала расти – НБУ

Активность населения на рынке труда Украины растет вторую неделю подряд, в частности, возрастает количество размещенных на сервисах поиска работы резюме, а заведения общественного питания, торговли, сферы обслуживания и культуры возобновляют поиск работников, сообщил Нацбанк Украины (НБУ) в еженедельном отчете в пятницу.

Согласно ценовому мониторингу центробанка, продукты питания за неделю подорожали на 0,2%, тогда как на прошлой неделе они сохраняли стабильность, за две недели до этого выросли на 0,2%, а за три - на 0,1%.

В целом за месяц продукты питания подорожали на 0,6%, говорится в сообщении.

"Основным фактором роста цен на продукты питания оставалось подорожание яиц, что может быть связано с уменьшением их предложения на фоне низкой рентабельности", - говорится в документе. По данным НБУ, цены на яйца выросли на этой неделе на 0,7% и на 16,6% - с прошлого месяца.

Кроме того, выросли в цене на макароны (0,2%), мясо (0,3%), фрукты (2,2%) и овощи (0,2%). Алкоголь, табачные изделия, товары для поддержания чистоты и товары личной гигиены выросли в цене на 0,4%, 0,3%, 1,1% и 0,8%, соответственно.

В то же время снизились цены на овощи борщового набора, прежде всего на капусту, картофель, свеклу и лук. Лимоны за неделю подешевели на 10%, рыба – на 0,7%, молоко и сахар – на 0,2%.

НБУ отметил, что цены на лекарства и топливо оставались стабильными после падения в предыдущем месяце, а из-за ослабления карантинных мероприятий остановился рост цен на доставку еды.