Экономика

16:44 07.05.2020

ЕБРР и Нацбанк Украины договорились о свопе объемом $500 млн

1 мин читать
ЕБРР и Нацбанк Украины договорились о свопе объемом $500 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Национальный банк Украины (НБУ) договорились о свопе в размере $500 млн с целью увеличения доступности финансирования в гривне для местных компаний, на которые негативно повлияла пандемия коронавируса.

"Своп "доллар-гривня" позволит ЕБРР получить надежный доступ к гривневой ликвидности и предоставлять кредиты в местной валюте как существующим, так и новым клиентам", – указано в сообщении ЕБРР в четверг.

Банк уточнил, что эти средства будут использоваться для удовлетворения неотложных потребностей компаний в ликвидности, краткосрочном оборотном капитале и торговом финансировании. Выдача финансирования в гривне позволит ограничить соответствующие валютные риски, подчеркнули в ЕБРР.

В банке добавили, что данное финансирование должно смягчить экономическое влияние пандемии коронавируса

Стороны планируют, что первая транзакция в рамках этого свопа будет осуществлена уже в ближайшие недели, отмечено в пресс-релизе.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в банке, соответствующие документы о свопе были подписаны в четверг.

Как сообщалось, ЕБРР запустил программу реагирования на связанный с коронавирусом кризис и посткризисного восстановления. Ожидается, что на это будут направлены все инвестиции банка в течение 2020-21 гг. в размере до EUR21 млрд.

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине и уже взял на себя обязательства по предоставлению почти EUR15 млрд в рамках 466 проектов по всей стране.

Теги: #ебрр #нбу #своп #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:37 07.05.2020
Ряд стран готовится к постепенному снятию введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений

Ряд стран готовится к постепенному снятию введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений

16:24 07.05.2020
"Евросолидарность" будет инициировать изменения в одобренный Радой законопроект о защите медиков - нардеп Гончаренко

"Евросолидарность" будет инициировать изменения в одобренный Радой законопроект о защите медиков - нардеп Гончаренко

15:14 07.05.2020
Рада приняла закон о повышении способности системы здравоохранения противодействовать COVID-19

Рада приняла закон о повышении способности системы здравоохранения противодействовать COVID-19

13:13 07.05.2020
Голосование в Европарламенте по 1.2 млн. евро помощи Украине для преодоления последствий COVID-19 пройдет 13 мая

Голосование в Европарламенте по 1.2 млн. евро помощи Украине для преодоления последствий COVID-19 пройдет 13 мая

12:58 07.05.2020
В Киеве продолжают дезинфекцию помещений, где обнаружили вспышки Covid-19 – мэр

В Киеве продолжают дезинфекцию помещений, где обнаружили вспышки Covid-19 – мэр

12:38 07.05.2020
Из 24 заболевших Covid-19 в Киеве за сутки 2 детей и 5 медиков, 8 человек госпитализированы – мэр

Из 24 заболевших Covid-19 в Киеве за сутки 2 детей и 5 медиков, 8 человек госпитализированы – мэр

11:52 07.05.2020
Глава канцелярии Меркель считает, что пандемия продлится минимум до конца года

Глава канцелярии Меркель считает, что пандемия продлится минимум до конца года

11:34 07.05.2020
Украина готова вместе с НАТО присоединится к разработке совместных мер по защите Черноморского региона и борьбы с Covid-19

Украина готова вместе с НАТО присоединится к разработке совместных мер по защите Черноморского региона и борьбы с Covid-19

10:52 07.05.2020
Борьба с последствиями коронавируса в бедных странах потребует $6,7 млрд, а не $2 млрд, считают в ООН

Борьба с последствиями коронавируса в бедных странах потребует $6,7 млрд, а не $2 млрд, считают в ООН

10:51 07.05.2020
Россия вышла на пятое место по числу заболевших, обогнав ФРГ и Францию

Россия вышла на пятое место по числу заболевших, обогнав ФРГ и Францию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ПРОГРАММА STAND BY УКРАИНА МВФ

Украина и МВФ в переговорах о новой программе переключились с 36-мес. EFF на 18-мес. stand by

УКРАИНА КАДРЫ МВФ

Миссию МВФ в Украине возглавила экс-глава миссии в Молдове Голлар вместо Родена

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ARCELORMITTAL

Электроэнергия в Украине обходится в 2-3 раза дороже, чем в Европе - ArcelorMittal

ГБР ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ АЭС МИНЭНЕРГО

ГБР начало расследование ограничения выработки электроэнергии на АЭС

СУРКИСЫ ПРИВАТБАНК СУД

ПриватБанк получил 4 новых постановления о принудительном исполнении решения суда о выплате Суркисам более $250 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина и МВФ в переговорах о новой программе переключились с 36-мес. EFF на 18-мес. stand by

Миссию МВФ в Украине возглавила экс-глава миссии в Молдове Голлар вместо Родена

Электроэнергия в Украине обходится в 2-3 раза дороже, чем в Европе - ArcelorMittal

"Нафтогаз" закупал груз для медучереждений у госкорпораций КНР через "Укргазвыдобування" по обращению Минздрава

ГБР начало расследование ограничения выработки электроэнергии на АЭС

Эффективным решением соцзащиты медработников может стать групповое накопительное страхование жизни

ПриватБанк получил 4 новых постановления о принудительном исполнении решения суда о выплате Суркисам более $250 млн

Большинство продрынков в Украине не смогло выйти из карантина, фермеры продолжают наращивать убытки – УПОА

В ближайшие годы в мире усилится симбиоз высоких технологий и медицины – Шимкив

Сокращение профицита э/э "Энергоатома" не будет иметь заметного влияния на цену для конечных потребителей – "Укрэнерго"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА