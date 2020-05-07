"Нафтогаз" закупал груз для медучереждений у госкорпораций КНР через "Укргазвыдобування" по обращению Минздрава

НАК "Нафтогаз Украины" осуществила закупку средств защиты и медицинской техники на сумму около 0,5 млрд грн для дальнейшей безоплатной передачи учреждениям здравоохранения по обращению Министерства здравоохранения, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании.

В НАК уточнили, что закупку осуществило входящее в группу "Нафтогаз" АО "Укргазвыдобування" у государственных корпораций из КНР, которые имеют разрешение на экспорт и продукция которых соответствует международным стандартам.

"Закупка и выделение средств происходили в рамках действующих регламентов компании по предоставлению благотворительной помощи", - подчеркнули в НАК.

"Нафтогаз" также пояснил: "Укргазвыдобування" осуществляло закупки не через систему ProZorro на основании решения НАК в соответствии с постановлением Кабинета министров №225 от 20 марта 2020 года, которым регламентируется покупка товаров в рамках мероприятий по противодействию возникновения и распространения COVID-19.

Агентству также уточнили, что бондхолдеры "Нафтогаза" поддерживают осуществляемую им и его сотрудниками помощь больницам по закупке необходимых средств защиты и медицинской техники.

"Для наших бондхолдеров это важный CSR проект. Они спрашивали на звонке на прошлой неделе, что мы делаем для помощи в борьбе с коронавирусом", - подчеркнули в компании.

Как сообщалось, "Нафтогаз" активно включился в помощь стране в борьбе с коронавирусом COVID-19, предоставив по состоянию на 4 мая помощь медикам и населению страны на сумму свыше 12,3 млн грн.

В процессе реализации собственного плана благотворительности, предусматривающего закупку и дальнейшую безоплатную передачу учреждениям здравоохранения необходимых средств защиты и медтехники к "Нафтогазу" обратился Минздрав с просьбой осуществить закупку медицинского по определенной номенклатуре.

В начале мая из Китая в Украину самолетами Ан-22А "Антей" и Ан-225 "Мрия" авиакомпании "Антонов" был доставлен медицинский груз, закупленный "Нафтогазом": 500 тыс. защитных костюмов, 700 мониторов пациента, 50 мобильных цифровых рентген-аппаратов и 50 портативных ультразвуковых аппаратов суммарной стоимостью около 0,5 млрд грн.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.