Экономика

15:42 07.05.2020

"Нафтогаз" закупал груз для медучереждений у госкорпораций КНР через "Укргазвыдобування" по обращению Минздрава

2 мин читать
"Нафтогаз" закупал груз для медучереждений у госкорпораций КНР через "Укргазвыдобування" по обращению Минздрава

НАК "Нафтогаз Украины" осуществила закупку средств защиты и медицинской техники на сумму около 0,5 млрд грн для дальнейшей безоплатной передачи учреждениям здравоохранения по обращению Министерства здравоохранения, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании.

В НАК уточнили, что закупку осуществило входящее в группу "Нафтогаз" АО "Укргазвыдобування" у государственных корпораций из КНР, которые имеют разрешение на экспорт и продукция которых соответствует международным стандартам.

"Закупка и выделение средств происходили в рамках действующих регламентов компании по предоставлению благотворительной помощи", - подчеркнули в НАК.

"Нафтогаз" также пояснил: "Укргазвыдобування" осуществляло закупки не через систему ProZorro на основании решения НАК в соответствии с постановлением Кабинета министров №225 от 20 марта 2020 года, которым регламентируется покупка товаров в рамках мероприятий по противодействию возникновения и распространения COVID-19.

Агентству также уточнили, что бондхолдеры "Нафтогаза" поддерживают осуществляемую им и его сотрудниками помощь больницам по закупке необходимых средств защиты и медицинской техники.

"Для наших бондхолдеров это важный CSR проект. Они спрашивали на звонке на прошлой неделе, что мы делаем для помощи в борьбе с коронавирусом", - подчеркнули в компании.

Как сообщалось, "Нафтогаз" активно включился в помощь стране в борьбе с коронавирусом COVID-19, предоставив по состоянию на 4 мая помощь медикам и населению страны на сумму свыше 12,3 млн грн.

В процессе реализации собственного плана благотворительности, предусматривающего закупку и дальнейшую безоплатную передачу учреждениям здравоохранения необходимых средств защиты и медтехники к "Нафтогазу" обратился Минздрав с просьбой осуществить закупку медицинского по определенной номенклатуре.

В начале мая из Китая в Украину самолетами Ан-22А "Антей" и Ан-225 "Мрия" авиакомпании "Антонов" был доставлен медицинский груз, закупленный "Нафтогазом": 500 тыс. защитных костюмов, 700 мониторов пациента, 50 мобильных цифровых рентген-аппаратов и 50 портативных ультразвуковых аппаратов суммарной стоимостью около 0,5 млрд грн.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #гумпомощь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:56 06.05.2020
Эмир Катара предложил Украине медсредства для предотвращения распространения Covid-19 – Офис президента Украины

Эмир Катара предложил Украине медсредства для предотвращения распространения Covid-19 – Офис президента Украины

15:37 06.05.2020
Привезенный 4 и 6 мая в Украину самолетами "Антонова" груз для медучреждений закупил "Нафтогаз" при поддержке Офиса президента и Минздрава

Привезенный 4 и 6 мая в Украину самолетами "Антонова" груз для медучреждений закупил "Нафтогаз" при поддержке Офиса президента и Минздрава

14:43 06.05.2020
Средства крупнейшего налогоплательщика в Украине "Нафтогаз" пойдут на реконструкцию 210 приемных отделений больниц - Шмыгаль

Средства крупнейшего налогоплательщика в Украине "Нафтогаз" пойдут на реконструкцию 210 приемных отделений больниц - Шмыгаль

14:00 06.05.2020
"Нафтогаз" имеет на своих счетах 7 млрд грн, $1,74 млрд и EUR340 млн

"Нафтогаз" имеет на своих счетах 7 млрд грн, $1,74 млрд и EUR340 млн

10:02 06.05.2020
В Украину прибыл Ан-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая

В Украину прибыл Ан-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая

20:50 05.05.2020
"Эпицентр К" передал первую партию гуманитарной помощи из самолета "Мрия" в регионы Украины

"Эпицентр К" передал первую партию гуманитарной помощи из самолета "Мрия" в регионы Украины

15:02 05.05.2020
Индия передала Украине 30 000 таблеток противовирусного препарата

Индия передала Украине 30 000 таблеток противовирусного препарата

00:49 05.05.2020
Замглавы ОП: возможно, нужно было сразу четко пояснить, что "Мрия" доставила груз для частной компании, но часть его она передаст в больницы

Замглавы ОП: возможно, нужно было сразу четко пояснить, что "Мрия" доставила груз для частной компании, но часть его она передаст в больницы

20:10 04.05.2020
В Украину прибыл "Антей" с медицинским грузом из Китая

В Украину прибыл "Антей" с медицинским грузом из Китая

12:29 01.05.2020
Набсовет "Нафтогаза" поручил правлению ограничить зарплаты руководства на период карантина

Набсовет "Нафтогаза" поручил правлению ограничить зарплаты руководства на период карантина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕБРР НБУ СВОП КОРОНАВИРУС

ЕБРР и Нацбанк Украины договорились о свопе объемом $500 млн

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ARCELORMITTAL

Электроэнергия в Украине обходится в 2-3 раза дороже, чем в Европе - ArcelorMittal

ГБР ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ АЭС МИНЭНЕРГО

ГБР начало расследование ограничения выработки электроэнергии на АЭС

СУРКИСЫ ПРИВАТБАНК СУД

ПриватБанк получил 4 новых постановления о принудительном исполнении решения суда о выплате Суркисам более $250 млн

КАРАНТИН ФЕРМЕРЫ ПРОДРЫНОК

Большинство продрынков в Украине не смогло выйти из карантина, фермеры продолжают наращивать убытки – УПОА

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕБРР и Нацбанк Украины договорились о свопе объемом $500 млн

Электроэнергия в Украине обходится в 2-3 раза дороже, чем в Европе - ArcelorMittal

ГБР начало расследование ограничения выработки электроэнергии на АЭС

Эффективным решением соцзащиты медработников может стать групповое накопительное страхование жизни

ПриватБанк получил 4 новых постановления о принудительном исполнении решения суда о выплате Суркисам более $250 млн

Большинство продрынков в Украине не смогло выйти из карантина, фермеры продолжают наращивать убытки – УПОА

В ближайшие годы в мире усилится симбиоз высоких технологий и медицины – Шимкив

Сокращение профицита э/э "Энергоатома" не будет иметь заметного влияния на цену для конечных потребителей – "Укрэнерго"

Все министерства за 2 недели создадут должность замминистра по цифровому развитию

"Донбассэнерго" в апреле увеличило выплаты в бюджет в 1,8 раза

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА