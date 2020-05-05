Экономика

16:57 05.05.2020

Госбюджет за 4 мес.-2020 сведен с дефицитом 23,5 млрд грн

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Госбюджет за 4 мес.-2020 сведен с дефицитом 23,5 млрд грн

Госудерственный бюджет в январе-апреле 2020 года сведен с дефицитом 23,5 млрд грн, в том числе по общему фонду дефицит составил 33 мрд грн, сообщило Министерство финансов, опираясь на предварительные данные.

Как указано на сайте Минфина во вторник, фактические заимствования в общий фонд госбюджета за этот период составили 108 млрд грн, или 84,1% запланированных.

"Всего от размещения ОВГЗ госбюджет привлек 73,8 млрд грн (97% плана), в том числе за счет выпуска ОВГЗ в иностранной валюте - 41,3 млрд грн ($1,2 млрд и EUR 0,3 млрд). Из внешних источников привлечено 34,2 млрд грн (66% плана), в частности, 33,9 млрд грн путем размещения 10-летних евробондов на сумму EUR 1,25 млрд под 4,375% годовых", - отметил Минфин.

При этом платежи по погашению госдолга за четыре месяца 2020 года составили около 71,3 млрд грн (81,8% плана), по обслуживанию - 41,1 млрд грн (94,2% плана), добавили в министерстве.

"По итогам января-апреля 2020 года социальные расходы, расходы на оборону, обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансировано в соответствии с росписью на основе платежных поручений. Так, по оперативным данным Госказначейства, расходы по общему фонду госбюджета за четыре месяца составили 308,9 млрд гр, или 87,5% росписи за отчетный период", - указано в сообщении Минфина.

Как напомнил Минфина, в апреле 2020 года общий фонд госбюджета получил 90,9 млрд грн, из которых почти 43 млрд грн поступило от Национального банка.

Доходы госбюджета определены в 2020 году в размере 975,833 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы - 1,266 трлн грн (по общему фонду – 1,135 трлн грн).

Теги: #госбюджет #дефицит #минфин
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