Экономика

11:20 05.05.2020

Кабмин с 11 мая смягчает карантин для малого и среднего бизнеса

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Кабмин с 11 мая смягчает карантин для малого и среднего бизнеса

Кабинет министров поддержал предложения Министерства развития экономики торговли и сельского хозяйства расширить перечень разрешенных во время карантина видов хозяйственной деятельности и разрешить работу торгового и бытового обслуживания граждан.

Как сообщается в пресс-релизе Минэкономики, соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина №211 с целью смягчения влияния на экономику ограничительных мер, введенных с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, согласно постановлению теперь также разрешена работа летних площадок кафе и ресторанов под открытым небом при условии обеспечения санитарных и противоэпидемических мероприятий (соблюдение расстояния не менее 1,5 м между столами и одно-, двухместного размещения клиентов за столом, обеспечение персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты).

Разрешена также работа общепита на вынос, деятельность нотариусов, адвокатов и аудиторов, предоставление стоматологических услуг.

На заседании также определили, что до 11 мая будут доработаны нормы, которые еще расширят перечень видов хозяйственной деятельности на первом этапе ослабление карантина. Решения должны быть приняты на следующих заседаниях правительства.

Теги: #карантин #услуги #бизнес #кабмин
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