Экономика

18:36 04.05.2020

Укрэксимбанк привлек 6 млрд грн из 6,9 млрд грн дебютного рефинансирования НБУ на 90 дней

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Укрэксимбанк привлек 6 млрд грн из 6,9 млрд грн дебютного рефинансирования НБУ на 90 дней

Национальный банк Украины (НБУ) на дебютном аукционе по 90-дневному рефинансированию 30 апреля удовлетворил заявку государственного Укрэксимбанка (Киев) на 6 млрд грн, свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Согласно им, в ходе аукциона по рефинансированию на 90 дней Аккордбанк (Киев) привлек 180 млн грн, Мисто Банк (Одесса) – 122,6 млн грн, Индустриалбанк – 70 млн грн, Международный инвестиционный банк (МИБ) – 50 млн грн и банк "Украинский капитал" (все – Киев) – 25 млн грн.

Теги: #укрэксимбанк #нбу #рефинансирование
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