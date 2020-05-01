“Прозорро.Продажи” постепенно повысит минимальный платеж для электронных площадок с 20 тыс. грн до 50 тыс. грн

ГП “Прозорро.Продажи” постпененно повысит минимальный платеж для электронных площадок с 20,4 тыс. грн в месяц до 30 тыс. грн с 1 июня 2020 года и до 50 тыс. грн с 1 августа, чтобы отсечь недобросовесные площадки, сообщили в компании.

“Минимальный месячный платеж - это не дополнительная оплата, это наименьший уровень ежемесячной комиссии. Комиссия же будет оставаться неизменной - 30% от дохода площадки. Таким образом, еслиплощадка имеет регулярный доход, то никаких допонительных расходов она не понесет”, - пояснил в комментарии агентству “Интерфакс-Украина” директор “Прозорро.Продажи” Алексей Соболев.

Он добавил, что в феврале предприятие провело опрос среди представителей площадок относительно повышения этой суммы.

Результаты его свидетельствуют, что 64% поддерживают повышение размера минимального платежа до 100 тыс. грн в месяц, 5% рынка поддерживают повышение до 50 тыс. грн, 11% проголосовали за 20 тыс. грн, 10% полагают, что вносить минимальный платеж для развития системы совсем не нужно, еще столько же не принимали участие в опросе, указал Соболев.

По его словам, нынешнее решение является компромиссным.

В то же время “Ассоциация биржевые и электронные площадки” заявила, что такие изменения могут сократить количество электронных площадок, особенно в регионах.

“Всегда сисема “Прозорро.Продажи” ассоциировалась в публичной среде как наиболее эффективная электронная система, которая неуклонно придерживается принципов прозрачности, публичности и справедливости благодаря подключению к ней большого количества независимых площадок… По состоянию на 28 апреля - 42 оператора электронных площадок работают в ЦБД2 системы “Прозорро.Продажи”, - указала ассоциация в релизе.

“Именно площадки обеспечивают поиск участников аукционов, конкуренцию на торгах, а значит и увеличение поступлений в бюджеты”, - указано в релизе.

“Прозорро.Продажи” считает необоснованными обвинения “в нарушениях прав и интересов электронных площадок” со стороны ассоциации.

“Изменение условий работы операторов электронных площадок, в частности - изменение уровня минимальной платы за пользование системой, является инициативой части операторов”, - пояснил Соболев, отметив, что это позволит отсечь недобросовестные площадки.