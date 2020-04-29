Экономика

20:12 29.04.2020

Участники зернового рынка готовы использовать деривативы, как инструмент хеджирования рисков – исследование USAID

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Участники зернового рынка готовы использовать деривативы, как инструмент хеджирования рисков – исследование USAID

Более 40% производителей зерна, около 75% трейдеров и 45% переработчиков высказали готовность хеджировать риски с помощью деривативов в случае, если этот рынок заработает в Украине, об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, организованного проектом USAID "Трансформация финансового сектора", в рамках исследования "Перспективы использования деривативов на зерновом рынке Украины".

Согласно обнародованному пресс-релизу проекта в среду, Украина является одной из ведущих аграрных стран мира, но у рядового украинского сельхозпроизводителя отсутствии прозрачной биржевого механизма установления цены на свою продукцию и возможности управлять рисками с помощью деривативов. Однако заинтересованность в таких инструментах высока.

Согласно результатам опроса, колебания цен на зерновые и сезонность урожая - это определяющие риски для украинских аграриев.

"Мировая практика показывает, что хеджирование является одним из эффективных механизмов управления рисками. Однако хеджирования на украинском рынке невозможно из-за отсутствия торговли фьючерсами и опционами на аграрную продукцию", - отметили в USAID.

Исследование показывает, что нужна системная работа на национальном уровне для развития деривативов, как инструментов хеджирования рисков, которая будет включать запуск организованной торговли и посттрейд-инфрастуктуры и разработку собственно спецификаций контрактов.

"Для успешного использования деривативов аграриями нужна надежная финансовая инфраструктура. Мы работаем над ее созданием и надеемся, что принятие законопроекта №2284 станет шагом не только к правовой определенности для торговли деривативами, но и к построению посттрейд-инфраструктуры, которая будет гарантировать расчеты. Аграрии, как и их контрагенты должны быть уверены, что заключенные соглашения будут выполнены вовремя и в полном объеме", - цитируется заместитель руководителя проекта USAID "Трансформация финансового сектора" Юлия Витка.

Руководитель группы небанковских финансовых учреждений Проекта USAID "Трансформация финансового сектора" Владимир Кузьо, чьи слова приводятся в релизе, отметил, что в исследовании идентифицированы две основные причины отсутствия рынка деривативов в Украине. Во-первых, отсутствие биржи с достаточным уровнем ликвидности и количества игроков. Во-вторых, низкий уровень осведомленности участников рынка и опасение рисков.

"Запуск товарной биржи и деривативных контрактов в Украине позволил бы участникам аграрного рынка не только управлять ценовым риском, но и увеличить их осведомленность о ценовых трендах", -заметил он.

Исследование показало, что 74% производителей зерна и 80% переработчиков заинтересованы в получении дополнительных знаний по хеджированию собственных рисков.

"Важными предпосылками появления ликвидности в торговле аграрными деривативами является прозрачный биржевой механизм установления цены на продукцию аграриев и привлечение к рынку как можно большего количества игроков. Развитие таких инструментов как деривативы будет иметь колоссальный эффект на рынки сельхозпродукции и экономику в целом. Но необходимо понимать, что создание эффективного рынка требует принятия сложной законодательной и нормативной базы", - цитируется глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев.

Исследование проводилось на основе результатов общенационального опроса относительно перспектив использования деривативов на рынке зерновых и масличных культур, которое выполнила компания "УкрАгроКонсалт" совместно с маркетинговой компанией New Image Marketing Group в августе-сентябре 2019 по заказу проекта USAID "Трансформация финансового сектора". В опросе приняли участие 570 сельхозпроизводителей, трейдеров и переработчиков зерновых и масличных из большинства регионов Украины.

Теги: #деривативы
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