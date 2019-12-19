Рада приняла за основу обновленный законопроект "О деривативах и финансовых рынках" №2284

Верховная Рада в четверг приняла за основу внесенный депутатами фракции "Слуга народа" законопроект №2284 "О внесении изменений в некоторые законы для привлечения инвестиций и введении новых финансовых инструментов", являющийся обновленным законопроектом №9035 "О деривативах и финансовых рынках" из прошлого созыва парламента.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое решение проголосовало 244 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно презентации законопроекта, ранее опубликованной главой Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимуром Хромаевым, он имплементирует обязательные в ЕС требования актов MiFID II, MIFIR, EMIR.

В части финансовой инфраструктуры законопроект предусматривает введение института оператора регулированного рынка для обеспечения централизованного заключения и исполнения соглашений, создание торгового репозитория (базы данных) для полноценного функционирования рынков деривативов и внедрение центрального контрагента для снятия рисков невыполнения соглашений и расчета по ним.

Кроме того, планируется создать модель Многосторонней торговой системы (MTF) - рынок для малого и среднего бизнеса и ввести гибкий рынок облигаций и деривативных контрактов — Организованную торговую систему (OTF).

Предполагается, что организаторы торговли вместо одной лицензии на фондовом рынке и при отсутствии таковых на товарном рынке будут выбирать из семи лицензий на рынках капитала и двух лицензий – на товарном рынке.

Согласно презентации, в части финансовых посредников запланирована трансформация торговца ценными бумагами в инвестиционную фирму по европейской модели, что позволит им официально оказывать инвестиционные консультации. Помимо того предполагается расширить возможности таких фирм за счет связанных агентов, которые могут действовать от имени, в интересах, под контролем и за счет фирмы.

Проект закона также предусматривает внедрение дифференцированного подхода к лицензированию финансовых посредников, в соответствии с которым меньшая ответственность предполагает меньшие требования.

По части финансовых инструментов запланировано введение деривативных контрактов, депозитных сертификатов банков и выпуск по новой процедуре более защищенных корпоративных облигаций. Кроме этого, законопроект предусматривает введение общих правил выпуска производных ценных бумаг.

Намечено также внедрить дифференцированный подход к инвесторам (с разделением их на квалифицированных и неквалифицированных), ввести отчетность по деривативным контрактам, а также правила окончательности расчетов в платежных и депозитарных системах и ликвидационного неттинга.

Представлявший законопроект глава профильного комитета Даниил Гетманцев, являющийся одним из его авторов, отметил, что его поддерживают регуляторы рынка Нацбанк и НКЦБФР, а также Фонд гарантирования вкладов физлиц.

В то же время выступивший вслед за ним с альтернативным законопроектом депутат от группы "Доверие" Сергей Шахов утверждает, что против законопроекта - регулятор энергорынка НКРЭКУ и Государственная регуляторная служба, так как в лице НКЦБФР он создает "госмонстра".

Представитель оппозиционной фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина заявила, что парламентский комитет по евроинтеграции указал на то, что нормы законопроекта №2284 противоречат праву Евросоюза, которое, по ее словам, требует разделения регулирования рынка ценных бумаг, товарных и энергетических рынков. Она настаивает, чтобы этот документ был согласован с европейскими партнерами.

Депутат от "Батькивщины" Ольга Белькова призвала главу НКЦБФР Хромаева очень активно слушать бизнес, особенно в части регулирования товарных рынков, чтобы принять этот закон и не повторить печальной участи законопроекта №9035.

Уже после голосования глава энергетического комитета Рады Андрей Герус, поддержавший документ в первом чтении, написал о необходимости его доработки ко второму чтению в части энергетических рынков.

Ранее с критикой ряда норм законопроекта выступили также саморегулирующиеся организации на фондовом рынке (СРО), с письма которых на имя президента с резкой критикой в адрес Комиссии в августе этого года началось обсуждение этого документа. По словам главы Профессиональной ассоциации регистраторов и депозитариев Алексея Кия, уже достигнута договоренность с Гетманцевым о продолжении доработки этого документа в стенах парламента в рамках второго чтения.