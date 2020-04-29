Экономика

18:02 29.04.2020

КБ "Луч" досрочно выполнило контракт на поставку ВСУ ракет "Ольха"

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КБ "Луч" досрочно выполнило контракт на поставку ВСУ ракет "Ольха"

Государственное конструкторское бюро "Луч" (Киев), входящее в состав концерна "Укроборонпром" досрочно отгрузило Вооруженным Силам Украины последние 16 единиц ракет "Ольха" в рамках государственного оборонного заказа.

Как отмечается в сообщении "Укроборонпрома", таким образом КБ "Луч" выполнило государственный контракт на поставку ракет "Ольха", заключенный с Министерством обороны в 2018 году.

Согласно календарному плану контракта поставки всего количества изделий предполагалось осуществить до конца мая 2020 года.

В начале апреля военным была поставлена заключительная партия изделий "Ольха".

Как отмечается в сообщении КБ "Луч" во время карантина продолжает работает на полную мощность: продолжаются работы в рамках ранее заключенных контрактов, модернизация ракетной системы "Ольха-М" и испытания ракетного комплекса "Нептун".

Реактивная система залпового огня "Ольха" предназначена для поражения на дальних расстояниях бронированной, легкобронированной и небронированной техники, живой силы противника, разрушения командных пунктов, узлов связи, объектов военно-промышленной структуры, наземных сооружений складского и другого назначения.

Теги: #укроборонпром #ольха #луч
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