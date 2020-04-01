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14:04 01.04.2020

В Украине прошло очередное успешное испытание ракеты "Вильха-М" – секретарь СНБО

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В Украине прошло очередное успешное испытание ракеты "Вильха-М" – секретарь СНБО

Государственное киевское конструкторское бюро "Луч" провело 30-31 марта очередное успешное испытание ракеты "Вильха-М", сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

" Впервые в Украине в условиях замкнутого цикла достигнуто поражение цели на расстоянии 120 км. Несмотря на сложные метеоусловия, при которых происходили испытания, все запуски были успешными", - написал Данилов на своей странице в соцсети Facebook в среду, при этом опубликовав видео испытательного запуска ракеты

"Никакой коронавирус не остановит выполнение украинской ракетной программы!", - добавил секретарь СНБО.

Теги: #снбо #ольха #испытания
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