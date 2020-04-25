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09:45 25.04.2020

На полигоне в Одесской области продолжаются летные испытания украинской ракеты "Ольха-М"

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На полигоне в Одесской области продолжаются летные испытания украинской ракеты "Ольха-М"

На Государственном испытательном полигоне в Одесской области в рамках подготовки к проведению государственных испытаний продолжаются летные испытания украинской ракеты "Ольха-М", сообщается на странице Генштаба Вооруженных сил Украины в соцсети Фейсбук в субботу.

"Ольха-М" - проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 км, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу", - отмечено в сообщении.

Теги: #всу #ракета #ольха #одесская_область #испытания
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