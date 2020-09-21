Модернизированные ракеты для "Ольхи" успешно прошли испытания в рамках подготовки к учениям "Объединенные усилия - 2020"

На одном из полигонов Херсонской области в рамках подготовки к стратегическим учениям "Объединенные усилия - 2020" были успешно проведены ракетные испытания для комплекса "Ольха", сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины "Армия Информ".

"По заказу Министерства обороны Украины нами была модернизирована значительная партия ракет для комплекса "Ольха". Сегодня прошли успешные испытания, и теперь эта партия ракет может быть передана в Вооруженные силы Украины", - рассказал генеральный конструктор - генеральный директор КБ "Луч" Герой Украины Олег Коростелев.

По словам Коростелева, система управления советского образца была заменена на новую высокоточную систему наведения ракеты на цель. Также, после модернизации боевая часть ракеты будет уже не осколочно-фугасная, а кассетная, что в свою очередь значительно увеличит показатели точности попадания и площадь поражения.

Реактивная система залпового огня "Ольха" предназначена для поражения на дальних расстояниях бронированной, легкобронированной и небронированной техники, живой силы противника, разрушения командных пунктов, узлов связи, объектов военно-промышленной структуры, наземных сооружений складского и другого назначения.