Экономика

13:39 30.12.2020

Минобороны заключило контракт с КБ "Луч" на поставку в 2021 ракетных комплексов "Нептун"

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Минобороны заключило контракт с КБ "Луч" на поставку в 2021 ракетных комплексов "Нептун"

Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", и Министерство обороны Украины заключили контракт о поставке в войска в 2021 году береговых комплексов РК-360 МЦ "Нептун" в рамках Государственного оборонного заказа.

"Согласно контракту, украинской армии поступят унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно-заряжающие машины, а также подвижной командный пункт, где сосредоточивается вся информация, необходимая для работы комплекса", - говорится в пресс-релизе "Укроборонпрома".

Госконцерн отмечает, что новое оружие - одна из ключевых высокотехнологичных продуктовых платформ концерна, имеющих большие перспективы. Комплексы "Нептун" оснащены крылатыми ракетами, осуществляющими полет на сверхмалых высотах на дальность около 300 км. Ракета имеет стартовый и маршевый (основной) двигатели. Первый является модифицированным твердотопливным стартовым ускорителем от зенитной ракеты С-125. Основной турбореактивный двигатель МС-400 произведен компанией "Мотор Сич".

Головку самонаведения для ракеты, имеющей сверхвысокие углы обзора и способную определить и захватить цель на расстоянии до 50 км, разработало украинское научно-производственное предприятие "Радионикс" в партнерстве с Государственной акционерной холдинговой компанией "Артем", входящей в состав "Укроборонпрома".

На вооружение ВСУ комплекс "Нептун" принят 23 августа 2020 года.

Теги: #укроборонпром #луч #заказ
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