AB InBev Efes Украина передаст 4 аппарата ИВЛ в больницы Харькова, Чернигова и Николаева

AB InBev Efes Украина в рамках борьбы с пандемией COVID-19 закупает четыре аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для больниц Харькова, Чернигова и Николаева.

Согласно информации на сайте компании, два таких аппарата будут направлены в Первомайскую центральную районную больницу и Николаевскую областную клиническую больницу, по одному - в Харьковскую областную клиническую инфекционную больницу и Черниговскую городскую больницу №2.

Кроме того, компания направит в больницы 400 комплектов защитных костюмов и 1140 масок (FFP2).

Помимо этого, AB InBev Efes Украина в рамках социальной инициативы "#ПідтримуюЛікарів" совместно с национальной сетью ресторанов Mafia обеспечивает горячими комплексными обедами медиков в Киеве, Харькове, Чернигове и Днепре.

AB InBev Efes Украина создано 31 марта 2018 года в результате слияния бизнесов AB InBev и Anadolu Efes на территории Украины и России.

AB InBev Efes в Украине имеет три пивоварни в Чернигове, Харькове и Николаеве. Портфель пивных брендов состоит из глобальных ТМ: Bud, Corona Extra, Stella Artois; международных ТМ: Hoegaarden, Leffe, Beck's, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Staropramen, Taller, Velkopopovickiy Kozel; а также локальных ТМ "Черниговское", "Рогань", "Янтарь", "Жигулевское Оригинальное".