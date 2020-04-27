Экономика

10:24 27.04.2020

Дубилет планирует запустить фонд ранних инвестиций, приглашает украинских предпринимателей к сотрудничеству

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Дубилет планирует запустить фонд ранних инвестиций, приглашает украинских предпринимателей к сотрудничеству

Экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет планирует запустить фонд ранних инвестиций и приглашает к сотрудничеству украинских предпринимателей.

"Если у вас есть планы по запуску бизнеса в Украине или бизнес находится на ранней стадии и готов к масштабированию - напишите мне на dubilet.fund@gmail.com... Бизнес может быть в любой отрасли, хотя при прочих равных я отдаю предпочтение b2c", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник.

Он просит привести: описание бизнеса - идея, размер рынка, уникальные преимущества и т.д.; продвижение; описание команды и ее компетенции; ключевые цифры по финансам - прошлым и будущим. При этом текст не должен превышать одной страницы.

По словам Дубилета, помимо инвестиций, он может привнести в бизнес управленческий опыт, компетенцию в IT, участие в продвижении бизнеса.

"Я не планирую слишком сильно входить в управление, но и не планирую быть просто пассивным инвестором. В общем - smart money", - подытожил он.

Теги: #инвестиции #дубилет #бизнес
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