Результативной поддержкой авиаотрасли станет уменьшение дивидендов до 30% минимум на 5 лет – гендиректор аэропорта "Борисполь"

Генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин считает одним из вариантов оказания поддержки украинской авиационной отрасли уменьшение отчислений части чистой прибыли профильными государственными предприятиями до 30% минимум на пять лет.

"В сложившейся кризисной ситуации однозначно необходимо снижение налоговой нагрузки, например, отсрочка на 90 дней от уплаты налогов, сборов, в том числе налога на доходы физических лиц, единого взноса. Результативным решением может стать также уменьшение отчислений части чистой прибыли госпредприятиями авиаотрасли до 30%, по крайней мере, на пять лет. Таким образом, удастся реализовать Концепцию развития аэропорта без финансирования из государственного бюджета", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Помимо этого, по мнению Рябикина, правительство может рассмотреть целесообразность вхождения государства в состав акционеров крупнейших украинских авиакомпаний, а также предоставить стабилизационные кредиты или возвратную финансовую помощь украинским авиаперевозчикам. Тем самым у авиакомпаний появится возможность погасить задолженность перед аэропортом и оплатить часть операционных затрат.

"К сожалению, мы пока так и не услышали позицию правительства о том, будет ли оказываться секторальная помощь, и если будет, то в каком виде? На какой объем помощи мы можем рассчитывать?", - подчеркнул Рябикин.

По словам гендиректора аэропорта, сегодня роль "вынужденной" государственной поддержки взяли на себя "Борисполь" и Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух"), поскольку задолженность участников авиарынка перед этими компаниями достигла более 2,5 млрд грн (в том числе 900 млн "Борисполю").

"Если на то будет воля собственника, которым является государство в лице правительства, мы должны использовать эту сумму задолженности как механизм поддержки отрасли, не взимая ее и тем самым давая возможность предприятиям пережить кризис", - считает Рябикин.

Он также отметил, что в этом случае государство должно, в свою очередь, поддержать и госпредприятия путем введения низкопроцентных бюджетных ссуд или обеспечением льготного кредитования.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины настаивает на необходимости пересмотреть политику дивидендов для государственных компаний в транспортной отрасли с целью их поддержки в период кризиса.

Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне ожидает падения авиарынка в среднем прогнозе на 30-40% вследствие пандемии коронавируса и следующего за ней экономического кризиса.