Экономика

21:03 20.04.2020

WTI подешевела до 30-летнего минимума - ниже $8 за баррель

2 мин читать
WTI подешевела до 30-летнего минимума - ниже $8 за баррель

Майские фьючерсы на нефть WTI упали более чем на 50% в понедельник, достигнув минимальной отметки более чем за 30 лет на фоне опасений по поводу переполнения американских нефтехранилищ в условиях рекордно низкого мирового спроса.

Стоимость фьючерсов на WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 19:39 кв снизилась на $10,34 (56,6%) - до $7,93 за баррель, что является минимумом по крайней мере с 1986 года. В случае сохранения такой динамики однодневное падение WTI станет максимальным за всю историю наблюдений.

Майские фьючерсы WTI истекают во вторник вечером. В то же время следующий контракт WTI с поставкой в июне торгуется по цене около $22,72 за баррель.

Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени подешевели до $26,72 за баррель, что на $1,36 (4,84%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена Brent в ходе торгов опускалась до $25,99 за баррель, минимальной отметки со 2 апреля 2020 года.

Инвесторы беспокоятся, что мощности для хранения нефти в США, особенно в Кушинге, штат Оклахома, вскоре будут исчерпаны, отмечает Trading Economics. Кроме того, мировой спрос на нефть, по оценкам, упал на 30% на фоне ограничительных мер, принятых в связи со вспышкой коронавируса.

Число действующих нефтяных буровых установок в США за прошлую неделю сократилось на 66 и составило 438, что является минимальным показателем с октября 2016 года, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. На ту же дату прошлого года в стране работало 825 буровых.

Всего за последние пять недели количество установок упало на 245, поскольку распространение коронавируса COVID-19 и вводимые ограничительные меры снижают спрос на нефть. Кроме того, сильное падение нефтяных котировок заставляет производителей останавливать свою деятельность или существенно сокращать активность.

Теги: #нефть #цена
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:24 20.04.2020
Цена WTI стала отрицательной впервые в истории

Цена WTI стала отрицательной впервые в истории

10:44 17.04.2020
Цена WTI опустилась ниже $19 за баррель, Brent сократила прирост

Цена WTI опустилась ниже $19 за баррель, Brent сократила прирост

09:31 17.04.2020
Brent подорожала до $28,35 за баррель на торгах в пятницу, WTI дешевеет

Brent подорожала до $28,35 за баррель на торгах в пятницу, WTI дешевеет

15:55 16.04.2020
ConocoPhillips добровольно сокращает добычу нефти на 225 тыс. б/с, снижает капзатраты еще на $1,6 млрд

ConocoPhillips добровольно сокращает добычу нефти на 225 тыс. б/с, снижает капзатраты еще на $1,6 млрд

12:01 15.04.2020
Цена нефти WTI падала в ходе торгов до $19,2 за баррель - минимума с 2002г

Цена нефти WTI падала в ходе торгов до $19,2 за баррель - минимума с 2002г

11:43 15.04.2020
Саудовская Аравия на волне успеха нефтяной сделки вновь выходит на рынок евробондов

Саудовская Аравия на волне успеха нефтяной сделки вновь выходит на рынок евробондов

15:30 14.04.2020
Нефть перешла к снижению, Brent - $31,49 за баррель

Нефть перешла к снижению, Brent - $31,49 за баррель

11:54 14.04.2020
Китай в условиях пандемии наращивал импорт нефти в марте

Китай в условиях пандемии наращивал импорт нефти в марте

09:29 13.04.2020
Нефть дорожает более чем на $1 после соглашения ОПЕК+ о снижении добычи

Нефть дорожает более чем на $1 после соглашения ОПЕК+ о снижении добычи

09:27 13.04.2020
США, Саудовская Аравия и РФ возглавят международный альянс ОПЕК++

США, Саудовская Аравия и РФ возглавят международный альянс ОПЕК++

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

У государства есть план мер по стимулированию экономики, которые будет поэтапно внедряться после прохождения пика заболеваемости – советник президента Украины

Новая программа с МВФ позволит частично покрыть дефицит бюджета и разблокирует возможность выхода на внешние рынки заимствований – советник Зеленского

Предприятия «Павлоградугля» прекратили работу - Волынец

Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,075 грн/$1

Германия предоставила Украине помощь на 230 тыс. евро для борьбы с лесными пожарами вокруг Чернобыльской зоны

ПОСЛЕДНЕЕ

Американские рестораны просят у Конгресса США помощь в размере $240 млрд на фоне коронавируса

Власть будет искать баланс между реализацией экспортного потенциала в агросекторе и стабильным обеспечением внутреннего рынка – советник президента

У государства есть план мер по стимулированию экономики, которые будет поэтапно внедряться после прохождения пика заболеваемости – советник президента Украины

Новая программа с МВФ позволит частично покрыть дефицит бюджета и разблокирует возможность выхода на внешние рынки заимствований – советник Зеленского

"Дарница" формирует стратегический запас сырья для производства критически важных лекарств

Пандемия коронавируса грозит новым продовольственным кризисом в мире - замминистра сельского хозяйства Китая

Предприятия «Павлоградугля» прекратили работу - Волынец

"Запорожсталь" опровергает очередной фейк о ЧП, в данном случае по выбросу хлора

Минфин Украины переносит запуск среднесрочного бюджетного планирования

НБУ отсрочил конечный термин подачи и обнародования финотчетности банками

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА