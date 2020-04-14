Экономика

14:56 14.04.2020

МАУ предложила перевозить грузы в салонах пассажирских самолетов

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МАУ предложила перевозить грузы в салонах пассажирских самолетов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) приняла решение о выполнении грузовых рейсов с размещением грузов в салонах самолетов и багажном отделении, сообщил авиаперевозчик на своей официальной странице в Facebook в понедельник вечером.

"Такие рейсы выполняются на своих воздушных судах Boeing 767 и Boeing 737. При этом в Boeing 737 можно совокупно перевезти до 20 тыс. кг веса, а в Boeing 767 до 29 тыс. кг", - уточняется в сообщении МАУ.

Указано также, что для авиакомпании принципиален объем грузов, перевозимый в пассажирских самолетах, особенно в салоне, поскольку размещение таких грузов должно строго соответствовать нормам авиабезопасности.

"Максимальная эффективность использования внутреннего пространства воздушного судна зависит от правильного пакетирования груза в коробки определенного размера, их размещения и крепления. Например, при свободной компоновке в Boeing 737 можно совокупно перевезти около 70 куб. м, а в Boeing 767 - около 160 куб. м грузов. Наше подразделение грузовых перевозок открыто к сотрудничеству", - подчеркивают в авиакомпании.

Как сообщалось, ранее в интервью агентству "Интерфакс-Украина" президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что 8 апреля 2020 года МАУ выполнила первый грузовой рейс на пассажирском воздушном судне Boeing 767 и привезла в Украину из Китая товары медицинского назначения по заказу коммерческой компании.

Теги: #мау #грузоперевозки
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