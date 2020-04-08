Экономика

12:52 08.04.2020

НКРЭКУ определила меры по поддержке в условиях карантина поставщиков э/э населению, постановила прекратить импорт из РФ и Беларуси

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НКРЭКУ определила меры по поддержке в условиях карантина поставщиков э/э населению, постановила прекратить импорт из РФ и Беларуси

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила для участников рынка электрической энергии ряд мер, направленных на обеспечение бесперебойного функционирования в условиях карантина предприятий, поставляющих э/э населению и малым небытовым потребителям.

Соответствующее постановление было принято на заседании комиссии в среду.

Документ предусматривает среди прочего временное прекращение импорта э/э из Российской Федерации и Беларуси.

Теги: #нкрэку #беларусь
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