Экономика

17:51 07.04.2020

НБУ во вторник уменьшил выкуп валюты на межбанке до $142 млн

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НБУ во вторник уменьшил выкуп валюты на межбанке до $142 млн

Национальный банк Украины (НБУ) во вторник купил на межбанковском валютном рынке $142 млн, что на 23,7%, или на $44 млн меньше, чем в понедельник, сообщается на странице регулятора в Facebook.

"Неделю не только лихо начали, но и лихо продолжили. Сегодня купили на межбанковском валютном рынке $142 млн. Опять предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос. Курс колебался около отметки 27 грн/$1", - указано в сообщении.

Нацбанк отметил, что в целом после исчерпания ажиотажного спроса на валютном рынке он выкупил в резервы $576 млн.

Как сообщалось, за минувшую неделю НБУ купил на межбанковском валютном рынке $248 млн: во вторник – $64 млн, четверг – $34 млн и пятницу – $150 млн, тогда как в марте центробанк потратил на поддержку гривни $2,2 млрд.

В целом с начала года с учетом вторника, 7 марта, Нацбанк купил в резервы $1,858 млрд, продал – $2,749 млрд.

Курс нацвалюты, после укрепления 5 марта до 24,71 грн/$1, начал стремительно падать и 26 марта достиг рекордных с января 2019 года 28,21 грн/$1. С 27 по 30 марта нацвалюта колебалась около отметки 28 грн/$1, после чего 31 марта укрепилась до 27,6 грн/$1.

Со 2 апреля гривня не опускалась ниже отметки 27,5 грн/$1, а 7 апреля укрепилась до 27,055 грн/$1. На наличном рынке в конце рабочего дня вторника курс нацвалюты составил 26,73-27,23 грн/$1 (купля-продажа), на "сером" – 26,97-27,05 грн/$1.

Теги: #нбу #валюта
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