Минэкономики Украины запустило платформу для информирования экспортеров об изменениях в связи с Covid-19

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины запустило платформу для информирования предпринимателей-экспортеров об обновлениях, связанных с профилактическими мерами для противодействия распространению Covid-19.

Как сообщило министерство на сайте в среду вечером, платформа содержит, в частности, план действий экспортёра в условиях карантина, оценку бизнес-рисков от пандемии и информацию о господдержке и образовательных программах для бизнеса.

"Помимо указанного, на платформе системно будут отображаться новости о противодействии Covid-19 во всем мире", - добавили в Минэкономики.

Платформу можно найти по линку https://epo.org.ua/covid19/