"Укрзализныця" запустила услугу бесплатного подвоза правоохранителей рабочими поездами

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) запустило услугу бесплатного подвоза сотрудников Национальной полиции к местам работы своими служебными поездами.

Как сообщила пресс-служба УЗ в среду, соответствующее решение было принято руководством компании и согласовано с Министерством инфраструктуры.

Основанием для проезда правоохранителей является служебное удостоверение, обязательным условием - наличие средств индивидуальной защиты: маски или респиратора и перчаток.

В настоящее время согласован и курсирует ряд служебных поездов для подвоза железнодорожников к рабочим местам. Такие маршруты организованы на всех железных дорогах, кроме Львовской и Южной, где подвоз работников осуществляется автотранспортом.

"Вслед за медиками "Укрзализныця" привлекает к своей социальной программе по бесплатному подвозу служебными поездами к месту работы сотрудников Национальной полиции. Мы понимаем значение правоохранительных органов в эти нелегкие времена и не могли остаться в стороне от их проблем с трансфером к рабочим местам", - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности председателя правления УЗ Желько Марчека.

Как сообщалось, "Укрзализныця" с 31 марта запустила социальную программу по бесплатной перевозке медиков служебными поездами.