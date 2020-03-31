Экономика

19:17 31.03.2020

"DHL-Украина" в 2019г сократила чистую прибыль на 29%

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"DHL-Украина" в 2019г сократила чистую прибыль на 29%

ЧАО "ДХЛ Интернешнл Украина" ("DHL-Украина", Киев) в 2019 году, по предварительным данным, получило чистую прибыль в размере 17,434 млн грн, что на 29,14% меньше, чем за 2018 год.

Согласно обнародованной в системе раскрытия информации НКЦБФР повестке собрания акционеров, намеченного на 30 апреля в Нидерландах, ее активы на 31 января 2019 года составили 189,419 млн грн, что на 11,1% больше, чем на аналогичную дату 2018 года.

Суммарная дебиторская задолженность за отчетный период увеличилась на 9,9% - до 69,62 млн грн, нераспределенная прибыль – выросла на 16,26%, до 124,67 млн грн, собственный капитал увеличился на 14,9%, до 134,368 млн грн, уставный капитал остался неизменным – 9,698 млн грн.

Количество сотрудников компании за год выросло на 7,7% - с 352 до 380 человек.

DHL работает в Украине с 1991 года, специализируется на экспресс-доставке и логистике. "DHL Украина" входит в группу компаний DHL (Германия) - мирового лидера экспресс-доставки и логистики.

Теги: #dhl
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