Deutsche Post DHL в III квартале увеличила чистую прибыль в 3,8 раза

Германская почтово-логистическая компания Deutsche Post DHL Group, мировой лидер по объемам воздушной и морской перевозки грузов, в третьем квартале увеличила чистую прибыль в 3,8 раза благодаря повышению выручки во всех подразделениях.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила 561 млн евро против 146 млн евро за аналогичный период прошлого года. EBIT повысилась до 942 млн евро с 376 млн евро. Прошлогодний показатель учитывал значительные единовременные затраты на реструктуризацию.

Выручка Deutsche Post в минувшем квартале повысилась на 4,7% и достигла 15,552 млрд евро по сравнению с 14,849 млрд евро годом ранее. Органический рост составил 3,9%.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали выручку на уровне 15,46 млрд евро, EBIT - 891 млн евро.

Deutsche Post подтвердила прогноз на 2019 год, согласно которому она ожидает получить EBIT в диапазоне 4-4,3 млрд евро. Также компания по-прежнему нацелена на то, что в 2020 году прибыль превысит 5 млрд евро.

Кроме того, Deutsche Post поставила перед собой новую цель и теперь планирует в 2022 году довести EBIT минимум до 5,3 млрд евро.

Котировки акций Deutsche Post повышаются на 0,1% в начале торгов во вторник. В текущем году капитализация компании выросла на 37% и в настоящее время превышает 40,4 млрд евро.