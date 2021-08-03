Green Deal

17:07 03.08.2021

DHL получит партию электросамолетов в 2024г в рамках плана по сокращению вредных выбросов

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DHL получит партию электросамолетов в 2024г в рамках плана по сокращению вредных выбросов

Германская транснациональная почтово-логистическая компания DHL International GmbH разместил первый заказ на электросамолеты и получит первую партию в 2024 году, сообщается в пресс-релизе компании.

Производить авиалайнеры будет американская авиастроительная Eviation Aircraft Ltd. В компании сообщили, что электросамолет модели Alice совершит свой первый тестовый полет уже в 2021 году.

Alice сможет перевозить до 1200 кг груза на расстояние не более 815 км. 30 минут зарядки самолета хватит на час полета. Самолет вместит также 9 пассажиров и двух членов экипажа, сообщили в Eviation Aircraft Ltd.

Заказ на поставку партии электросамолетов является частью плана Deutsche Post AG, владеющей DHL International GmbH, по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу к 2030 году. Deutsche Post AG выделил на эти цели 7 млрд евро ($8,3 млрд).

"Электрификация всех видов транспорта играет решающую роль в достижении нулевых вредных выбросов в атмосферу", - заявил главный исполнительный директор DHL Express Джон Пирсон.

Авиация считается одним из наиболее проблемных видов транспорта с точки зрения сокращения выбросов углекислого газа. Согласно статистике Евросоюза, 3,8% вредных выбросов пришлось на авиаперевозки в 2017 году.

Теги: #электросамолет #dhl
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